W aktualnej edycji "The Voice Kids" nie brakuje utalentowanych młodych wokalistów, którzy zachwycają zarówno trenerów, jak i publiczność w studiu oraz widzów przed telewizorami. W odcinku wyemitowanym 28 marca na scenie pojawił się uczestnik, który szczególnie zaskoczył jurorów wyborem repertuaru.

"The Voice Kids". Dziewięciolatek zaśpiewał parodię hitu Michaela Jacksona. Wprawił jurorów w osłupienie

Gdy Cleo, Blanka i Tribbs byli przekonani, że za chwilę usłyszą przebój Michaela Jacksona, nic nie zapowiadało zaskoczenia. Już po pierwszych dźwiękach było jasne, że chodzi o hit "Will You Be There". - Uuuu, będzie Jackson - zachwycił się Tribbs. - To zawsze dobrze wchodzi - dodała Cleo.

Kiedy jednak Franciszek Jarzębski z Mławy zaczął śpiewać, okazało się, że zamiast oryginału wybrał jego satyryczną przeróbkę - "Orki z Majorki" w wykonaniu Grupy Filmowej Darwin. Utwór wydany w 2015 roku, jest humorystyczną interpretacją piosenki Michaela Jacksona i zdobył ogromną popularność w sieci, gromadząc miliony wyświetleń na YouTube. Trenerzy byli wyraźnie zdezorientowani. - Nieeee - zareagował nieco rozczarowany Tribbs. - Nie wierzę - dodał po chwili.

Na szczęście młody uczestnik obronił się wokalnie, robiąc na jurorach na tyle dobre wrażenie, że zdołali przymknąć oko na niecodzienny wybór repertuaru. Mimo to wciąż nie mogli uwierzyć w to, co właśnie wydarzyło się na scenie. - Po raz pierwszy czuję się boomerem - wypaliła Blanka. Ostatecznie Franek zaprezentował jeszcze "Meluzynę" z repertuaru Małgorzaty Ostrowskiej, jednak jego występ nie zapewnił mu miejsca w żadnej z drużyn.

"The Voice Kids". 13-letnia Oliwia zachwyciła jurorów. "Jesteś polską Zarą Larsson"

W najnowszym odcinku "The Voice Kids" pojawiła się także 13-letnia Oliwia Johnson. Podczas przesłuchań w ciemno Oliwia zdecydowała się na bardzo wymagający utwór "Symphony" z repertuaru Clean Bandit i Zary Larsson. Jurorzy nie kryli zachwytu. Tribbs porównał ją do światowej gwiazdy. - Jesteś polską Zarą Larsson! - stwierdził zdecydowanie. Cleo zwróciła uwagę na trudność utworu i umiejętności wokalne uczestniczki. - Oliwia zmierzyła się z jednym z najtrudniejszych kawałków, jakie słyszała scena pop. Utwór "Symphony" bazuje na bardzo wysokich dźwiękach na samogłoskach, a ona poradziła sobie z nimi perfekcyjnie - powiedziała. Z kolei Blanka podsumowała występ krótko. - Zwaliłaś mnie z nóg. Od pierwszych dźwięków czułam, że jak zaczniesz uderzać w te "góry", to będzie moc. I tak właśnie było! - mogliśmy usłyszeć.