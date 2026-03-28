Program "Mam talent!" zadebiutował w telewizji w 2008 roku. Obecnie trwa 17. edycja formatu. Widzów oceniają jurorzy: Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop, Julia Wieniawa oraz Agustin Egurrola, który po dłuższej przerwie wrócił do show. Sporo zmieniło się także w duecie prowadzącym. Obecnie gospodynią formatu jest Paulina Krupińska, która zastąpiła Agnieszkę Woźniak-Starak. Towarzyszy jej Jan Pirowski. To właśnie oni wspierali uczestników podczas występów w najnowszym odcinku.

"Mam talent!". Łzy wzruszenia w nowym odcinku. "To było bardzo takie tkliwe"

W nowym odcinku programu "Mam talent!" największą uwagę przykuł występ duetu - skrzypka Natana Kosętki i wokalistki Ada Rychwalska z Bydgoszczy. Uczestnicy zaprezentowali utwór "Lipka". Piosenka napisana przez Rychwalską poruszała temat trudnego dzieciństwa, pełnego lęku, samotności i rozłąki. Po wykonaniu w studiu zapadła cisza, a publika wycierała łzy. - Myślę, że wszyscy zamarliśmy. (...) To było poruszające - komentował Agustin Egurrola.

Głos zabrała także Agnieszka Chylińska. - To było takie bardzo tkliwe. Na moją wrażliwość ten tekst mnie zmiażdżył. Ja jestem na razie rozwalona tym. We mnie coś tam się ruszyło, coś, czego nie chciałam może poczuć w ten sposób - komentowała zapłakana wokalistka. Wszyscy jurorzy zagłosowali na "tak" i uczestnicy przeszli do następnego etapu.

Agustin Egurrola o powrocie do "Mam talent!". Tak ocenił współpracę z Julią Wieniawą

W lutym porozmawialiśmy z Agustinem Egurrolą o jego powrocie na plan programu. Juror wyjawił, jak dogaduje się z Julią Wieniawą. - Ja ogromnie się cieszyłem, że mogę usiąść z nią za stołem jurorskim. Ona wprowadza absolutny koloryt. Często mówi nam o rzeczach, o których ja nie mam pojęcia. Wyobraź sobie, że wchodzi nagle na scenę ktoś, którego my widzimy po raz pierwszy, a ona mówi dokładnie, kto to jest - powiedział. Choreograf docenia rady aktorki. - Zna inne trendy. Nie chcę powiedzieć, ale muszę, że to jest różnica pokoleń, ale to powoduje, że twoja ocena jest bardziej profesjonalna - dodał w rozmowie z nami.