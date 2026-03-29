Filip Chajzer po kilku latach przerwy wrócił do telewizji - tym razem widzowie mogą oglądać go w Polsacie. Jego pojawienie się w programie śniadaniowym "halo, tu polsat" w roli reportera wywołało sporo emocji. Eksperci widzą w tym ruchu przemyślaną strategię stacji, nastawioną na przyciągnięcie konkretnej grupy odbiorców.
Jeszcze niedawno wydawało się, że kariera telewizyjna Filipa Chajzera dobiegła końca. Ostatnie lata spędził raczej poza głównym nurtem mediów, angażując się w działalność internetową i biznes gastronomiczny. Wizerunek Chajzera był przy tym mocno obciążony licznymi kontrowersjami - od medialnych incydentów, przez zarzuty związane z działalnością fundacyjną, po konflikty i publikacje dziennikarskie podważające jego wiarygodność.
Kinga Walczyk, dziennikarka Wirtualnych Mediów skontaktowała się z medioznawcami, którzy przeanalizowali strategię stacji związaną z zatrudnieniem Chajzera. Według Macieja Mrozowskiego kluczowe znaczenie mają tu rozpoznawalność prezentera i jego zasięgi w internecie. Jak zauważył, Chajzer zgromadził wokół siebie dużą społeczność - zarówno zwolenników, jak i krytyków - co czyni go postacią przyciągającą uwagę.
To podejście typu: miejmy takiego jednego na składzie, zawsze gdzieś się go upchnie w jakiejś "szufladzie". Będzie robił materiały, a my będziemy podchodzić do nich z dystansem: "jest taki gościu, robi takie rzeczy, nie ze wszystkim utożsamiamy się, ale jest to ciekawe". Trochę ciekawostki, trochę skandalu. Przecież z założenia nie jest to prawdziwe dziennikarstwo
- ocenił ekspert.
Pojawia się też wątek światopoglądowy. Według komentatorów Chajzer coraz wyraźniej kieruje się w stronę narracji prawicowej, co może nie być przypadkowe. Jak stwierdził medioznawca i socjolog Maciej Myśliwiecki w rozmowie z Walczak, działania Chajzera są "antysystemowe", a Polsat przyciąga tego typu postaci. Jak czytamy na wirtualnemedia.pl, "antysystemowość" to cecha pożądana wśród prawicowych wyborców. - A Polsat jest, mimo wszystko, skręcony w prawo - stwierdził Myśliwiec.