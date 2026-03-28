Warsaw Fashion Shower to cykliczne wydarzenie, które przyciąga miłośników i twórców mody. W trakcie jego trwania nie brakuje przeglądu konkursowych kolekcji czy paneli dyskusyjnych, w której biorą udział nie tylko twórcy mody, ale i osoby związane z show-biznesem. 20 marca podczas panelu dyskusyjnego gościnią była dawno niewidziana Krystyna Mazurówna.
Nie da się ukryć, że Krystyna Mazurówna to jedna z najbardziej barwnych postaci polskiego show-biznesu. Tancerka i choreografka występowała w teledyskach, była solistką w światowych przedstawieniach, a także tworzyła układy taneczne dla wielu teatrów. Większość mogła usłyszeć o niej za sprawą programu "Tylko taniec. Got to Dance", który był emitowany w Polsacie w 2012 roku. Wtedy zasiadała jury w dwóch pierwszych edycjach. Układała też choreografie do programu "You can dance".
Potem na długie lata Krystyna Mazurówna zniknęła z show-biznesu. Nie jest tajemnicą, że na co dzień mieszka w Paryżu. Teraz jednak postanowiła o sobie przypomnieć i pojawiła się na wyżej wspomnianym evencie. Nie da się ukryć, że 87-letnia Krystyna Mazurówna niewiele się zmieniła. Widać, że wciąż uwielbia bawić się modą, a na jej głowie cały czas króluje czerwień. Tancerka zawsze wyróżniała się zarówno fryzurami, jak i strojami oraz makijażem. Nie inaczej jest tym razem. Zobaczcie, jak teraz wygląda, zaglądając do naszej galerii zdjęć.
W listopadzie 2025 roku Krystyna Mazurówna ujawniła Wiktorowi Słojkowskiemu w programie "Brzask", że kupiła w Paryżu 20 mieszkań. Co jednak ciekawe, już do niej formalnie nie należą, bo przepisała je na swoje dzieci, a ma ich troje.
Ja je wprawdzie kupowałam, ale to nie są moje mieszkania. Podarowałam je dzieciom, żeby po mojej śmierci nie musiały płacić podatku - wyznała.
Artystka poruszyła też temat śmierci i pogrzebu. Okazuje się, że już ma konkretne plany. - Nie chcę typowego pogrzebu. Mają mnie spalić. Najlepiej by wyrzucić do morza między Paryżem a Nowym Jorkiem, bo to jest moja ulubiona trasa. Moje dzieci na to: "Ale jak to tak, jak wyrzucić z samolotu? Matka, przecież okna są zamknięte w samolocie, nie wolno". Uzgodniliśmy, że ewentualnie przez sraczyk w samolocie mają mnie spuścić. Ale nie wiem, czy one będą mnie słuchać. One mnie nie słuchają - stwierdziła.