Koterski podpadł widzom "Kocham Cię, Polsko!". Grzmią w komentarzach

Program "Kocham Cię, Polsko!" powrócił na antenę TVP po ośmiu latach przerwy. Tym razem możemy zobaczyć Marzenę Rogalską, kiedyś jedną z kapitanek drużyny, w roli prowadzącej, natomiast kapitanami zostali Michał Koterski i Filip Gurłacz. Decyzja produkcji nie przypadła jednak widzom do gustu. W sieci pojawiła się lawina komentarzy krytycznie oceniających występy Koterskiego w programie. W obronie aktora stanęła Marzena Rogalska.

Koterski nie spodobał się widzom "Kocham Cię, Polsko!". Rogalska reaguje

Program "Kocham Cię, Polsko!" możemy oglądać w każdy piątek, nie inaczej było więc 27 marca. Nowy odcinek znów wzbudził niemałe emocje wśród widzów, którzy przyczepili się do Koterskiego. Zarzucają mu robienie hałasu, w tym zbyt głośne krzyki, a także wprowadzanie chaosu w drużynie.

"Kiedy zniknie Misiek?", "On wprowadza za dużo zamieszania" "Nie oglądam, może jakby byli inni kapitanowie drużyn, to bym oglądała", "Ciągle krzyczy, nie da się tego wytrzymać", "To, jak się zachowuje Koterski, to masakra, nie da się oglądać" - pisali widzowie w komentarzach. Nie zabrakło jeszcze ostrzejszych słów. "Weźcie tego idiotę Miśka, bo już nie da się na niego patrzeć" - napisała jedna z internautek.

Na ostatni komentarz postanowiła zareagować sama Marzena Rogalska. "Pani Ewo, krytyka - jak najbardziej. Obrażanie - zdecydowanie nie. To mój kolega i nie pozwolę, żeby był w ten sposób nazywany. Szanujmy się - nawet jeśli nasze gusta się rozmijają" - napisała stanowczo.

Widzowie skarżyli się na "oszustwo" w "Kocham Cię, Polsko!". O to poszło

Nie da się ukryć, że wokół "Kocham Cię, Polsko!" regularnie wrze. Po odcinku, który został wyemitowany 20 marca, widzowie zarzucili produkcji oszustwo. Oburzyli się mianowicie, że jedna z kobiet obecnych na publiczności, korzystała z telefonu i podpowiadała zespołowi Michała Koterskiego.

Wszystko działo się przy okazji licytacji o znajomość wersów piosenki "Baśka" Wilków. "Bardzo niefajna sytuacja dziś, że w drużynie Koterskiego kobieta z publiczności siedzi z telefonem i wszystko sprawdza. Bardzo to psuje odbiór", "Dlaczego w drużynie Koterskiego pani z publiczności na telefonie sprawdzała tekst piosenki 'Baśka'?" - dopytywali wściekli internauci. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.