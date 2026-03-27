Konkurs Miss Grand Thailand jest corocznym wydarzeniem, za sprawą którego wybiera się późniejszą reprezentantkę Tajlandii w konkursie Miss Grand International. Już w sobotę, 28 marca, odbędzie się finał imprezy, podczas którego wyłoniona zostanie zwyciężczyni. W konkursie biorą przy tym udział uczestniczki z 77 prowincji Tajlandii. Jedna z nich nie zapamięta tegorocznego wydarzenia zbyt pozytywnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Krupińska sądzi po latach o konkursach miss? Zaskakująca odpowiedź

Niebywała sytuacja na konkursie Miss Grand Thailand. Uczestniczce wypadły zęby

Podczas prezentacji uczestniczek w środę, 25 marca, doszło do szokującej sytuacji. Na scenie pojawiła się Kamolwan Chanago, reprezentująca centralną prowincję Pathum Thani. Dziewczyna zaczęła mówić do mikrofonu, zachwycając widownie swoją lśniącą suknią z piórami. Nagle jednak kamery uchwyciły, jak modelce przesunęły się zęby, a po chwili prawie wypadły jej z buzi. Kamolwan prędko odwróciła się od widowni i szybko je poprawiła, ostatecznie znów prezentując oglądającym biały, szeroki uśmiech.

Część z internautów sądziła, że modelce wypadły jej prawdziwe zęby, jednak można było dostrzec, iż były to licówki. Kamolwan przeszła się później po scenie, a widownia wiwatowała, doceniając jej profesjonalizm. Mimo iż niektórzy obawiali się, że dziewczyna zostanie zdyskwalifikowana, udało jej się awansować do kolejnego etapu.

Internauci podzieleni wpadką podczas konkursu w Tajlandii. Lawina komentarzy

Nagranie z Kamolwan Chanago prędko obiegło sieć. W mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać, że internauci mają mocno podzielone opinie na temat wpadki uczestniczki. "O mój Boże, ale mi jej szkoda", "Prawdziwa profesjonalistka", "Przeszła się po scenie tak pewnie, śmiało, z uśmiechem pomimo takich okoliczności…" - pisali użytkownicy, niejako wstawiając się za modelką.

Z drugiej strony pojawiły się też głosy bardziej krytyczne. "Po co w ogóle istnieją konkursy piękności, skoro wszystko sprowadza się do operacji plastycznych?", "W konkursach piękności powinny brać udział tylko naturalne kobiety. Żadnych operacji plastycznych, żadnych licówek", "Piękna, ale... Po co te sztuczne zęby?" - grzmieli widzowie w komentarzach.