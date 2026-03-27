"Taniec z gwiazdami" powrócił na antenę Polsatu, zapewniając widzom emocje. Dotychczas z 18. edycją show pożegnali się Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski oraz Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Przed nami kolejne występy uczestników, a produkcja postanowiła zdradzić co nieco zakulisowych smaczków dotyczących odcinka, który zobaczymy 29 marca. Przypomnijmy, że tym razem nie będzie taryfy ulgowej, a z programu odpadną aż dwie pary.

"Taniec z gwiazdami". To ujawniła produkcja. Chodzi o występy uczestników

Co jakiś czas w mediach społecznościowych programu pojawiają się informacje dotyczące kolejnych odcinków. Zdradzono również, co czeka nas w najbliższą niedzielę. "Jakie tajemnice skrywają nasze pary? Czy jest coś, do czego niechętnie się przyznają? Już w niedzielę odcinek Guilty Pleasure" - dowiedzieliśmy się w z postu na Instagramie "Tańca z gwiazdami". W komentarzu produkcja zdradziła, czego możemy się spodziewać. Chodzi o wybór utworów, do których zatańczą pary. "Prawie wszystkie pary skorzystały z możliwości wyboru piosenki w tym odcinku. Historię wyboru tych utworów, małego 'guilty pleasure' naszych gwiazd poznacie już w niedzielę" - przekazano.

Ta informacja od razu zaciekawiła fanów programu. Zaczęli spekulować, jakie piosenki wybrali uczestnicy. "Ciekawe, kto nie skorzystał", "Kacper pewnie Taylor (Swift-przyp.red.) wybrał", "Będzie się działo! Wiadomo, że Piotr Kędzierski to będzie 'Freed from desire'", "Iza Miko, tutaj obstawiamy The Killers 'Mr Brightside'" - czytamy pod postem. Myślicie, że przewidywania widzów się sprawdzą?

"Taniec z gwiazdami". To jeszcze czeka nas w niedzielnym odcinku

Za nami rodzinny odcinek "Tańca z gwiazdami", który przyniósł wiele poruszających momentów. Tego wieczoru nikt nie odpadł z show. Kilka dni później produkcja postanowiła przekazać wieści w sprawie w piątego odcinka. Jak wynika ze wpisu na Instagramie, z programem pożegnają się aż dwie pary. "W niedzielę pożegnamy aż dwie pary! Szykuje się taneczna rywalizacja na całego" - poinformowano.

Paulina Gałązka postanowiła skomentować sprawę. Problemem okazał się... dobór zdjęcia do wpisu. "Dlaczego Krzyś się z tego cieszy?" - zapytała. Produkcja postanowiła odpowiedzieć humorystycznie. "Haha, wybaczcie, nie znaleźliśmy zdjęcia smutnego Krisa" - odpowiedzieli.