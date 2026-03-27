Anna Kalczyńska przez 12 lat była związana ze stacją TVN24. To tam zdobyła uznanie i sympatię widzów, co przełożyło się na to, że później dostała posadę współprowadzącej "Dzień dobry TVN". Po zakończeniu pracy w śniadaniówce TVN-u dołączyła do ekipy TVP World. Teraz press.pl donosi, że dziennikarka wkrótce rozpocznie pracę w Polsacie.

Anna Kalczyńska dołącza do zespołu Polsat News. Na antenie pojawi się w kwietniu

Jak informuje portal press.pl, Anna Kalczyńska dołączy do zespołu kanału informacyjnego Polsat News. Dziennikarka ma tam prowadzić programy informacyjne. Na antenie ma zadebiutować w kwietniu. Dodajmy, że Kalczyńska była zawodowo związana z TVP World od listopada 2024 roku. Jak informowała w mediach społecznościowych, w grudniu 2025 roku podjęła decyzję o odejściu ze stacji. W bieżącym tygodniu poinformowała na Instagramie, że od kwietnia zaprasza na nową antenę. "Zawodowo, nudy nie ma! Nie umiem przymykać oka na to, czego nie mogę zmienić, więc zmieniam antenę. Od kwietnia zapraszam was w nowe miejsce" - napisała Anna Kalczyńska.

Sołtysik i Kalczyńska gościnnie w "Dzień dobry TVN". "Powinniście wrócić"

W październiku 2025 roku Anna Kalczyńska znów połączyła siły z Andrzejem Sołtysikiem i ponownie pojawiła się w roli prowadzącej w "Dzień dobry TVN". Było to związane z obchodami jubileuszu programu. Kalczyńska i Sołtysik prowadzili śniadaniówkę od września 2016 roku do czerwca 2023 roku. Choć występ byłej pary prowadzących miał gościnny charakter, wywołał ogromne emocje wśród widzów. "Wspaniali, wielka kultura i klasa!", "Powinniście wrócić. Profesjonalizm w każdym calu!", "To był błąd kierownictwa TVN, że was zabrakło" - pisali internauci w komentarzach na Instagramie. Niektórzy komentujący domagali się wręcz powrotu pary na stałe. "Brakuje tej pary, mogliby wrócić, są super prowadzący", "Wspaniale was widzieć razem, szkoda, że tylko dziś", "Miło patrzeć i słuchać, rzetelność i klasa" - pisali.

Przypomnijmy, że zakończenie współpracy z Kalczyńską było związane z decyzją kierownictwa o zmianach w 2023 roku. Pracę straciło wówczas pięciu prowadzących "DDTVN". Kalczyńska komentowała to wówczas na X z dużą dozą ironii. "Och, jaka wolność! Po ośmiu latach odchodzę z programu, któremu dałam wszystko, co mogłam. Ustawianie życia pod grafik, nagłe zastępstwa, moja twarz kilka razy poobijana i dziś jest ten dzień, kiedy oddycham głęboko. Do zobaczenia!" - napisała.