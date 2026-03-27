W bieżącej edycji "The Voice Kids" nie brakuje uzdolnionych młodych wokalistów, którzy zachwycają trenerów, zgromadzoną w studiu publiczność i widzów przed telewizorami. Jak wiemy z zapowiedzi odcinka, który trafi do emisji w sobotę 28 marca, na scenie programu pojawi się kolejna niezwykle utalentowana uczestniczka. 13-latkę porównano do światowej gwiazdy.

Zdolna 13-latka porwała się na niezwykle trudną piosenkę

Oliwia Johnson ma zaledwie 13 lat, ale już sporo scenicznego doświadczenia. Swoją przygodę ze śpiewaniem zaczęła trzy lata temu na zajęciach musicalowych. Obecnie występuje w spektaklach, gdzie gra główne role i ćwiczy swoje umiejętności w Akademii Estradowej FAME. Dodatkowo uczy się też gry na pianinie. 13-latka już doskonale wie, co chce robić w życiu. - W przyszłości chciałabym zostać aktorką musicalową - wyznała Oliwia Johnson. Na przesłuchaniach w ciemno Oliwia zdecydowała się wykonać niezwykle trudny utwór "Symphony", z repertuaru Clean Bandit i Zary Larsson. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę.

Uczestniczka "The Voice Kids" zachwyciła jurorów. "Zwaliłaś mnie z nóg"

Występ Oliwii Johnson podbił serca trenerów, którzy nie szczędzili jej komplementów. Tribbs porównał nastolatkę do zagranicznej gwiazdy. - Jesteś polską Zarą Larsson! - stwierdził zdecydowanie. Swojego zachwytu nie ukrywała także Cleo, która podkreśliła, że uczestniczka "The Voice Kids" zabrała się za naprawdę trudny utwór. - Oliwia zmierzyła się z jednym z najtrudniejszych kawałków, jakie słyszała scena pop. Utwór "Symphony" bazuje na bardzo wysokich dźwiękach na samogłoskach, a ona poradziła sobie z nimi perfekcyjnie - powiedziała Cleo. Komentarz Blanki nie zostawił już żadnych wątpliwości, że Oliwia Johnson dała naprawdę udany występ w programie. - Zwaliłaś mnie z nóg. Od pierwszych dźwięków czułam, że jak zaczniesz uderzać w te "góry", to będzie moc. I tak właśnie było! - dodała Blanka. Fragment występu możecie zobaczyć w materiale wideo na górze strony.

Cały występ fenomenalnej Oliwii Johnson widzowie będą mogli zobaczyć w "The Voice Kids" już w najbliższą sobotę o 20:30 w TVP2 i TVP VOD. Wtedy też dowiemy się, do której drużyny zdecyduje się dołączyć zdolna nastolatka.