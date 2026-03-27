W bieżącej edycji "The Voice Kids" nie brakuje uzdolnionych młodych wokalistów, którzy zachwycają trenerów, zgromadzoną w studiu publiczność i widzów przed telewizorami. Jak wiemy z zapowiedzi odcinka, który trafi do emisji w sobotę 28 marca, na scenie programu pojawi się kolejna niezwykle utalentowana uczestniczka. 13-latkę porównano do światowej gwiazdy.
Oliwia Johnson ma zaledwie 13 lat, ale już sporo scenicznego doświadczenia. Swoją przygodę ze śpiewaniem zaczęła trzy lata temu na zajęciach musicalowych. Obecnie występuje w spektaklach, gdzie gra główne role i ćwiczy swoje umiejętności w Akademii Estradowej FAME. Dodatkowo uczy się też gry na pianinie. 13-latka już doskonale wie, co chce robić w życiu. - W przyszłości chciałabym zostać aktorką musicalową - wyznała Oliwia Johnson. Na przesłuchaniach w ciemno Oliwia zdecydowała się wykonać niezwykle trudny utwór "Symphony", z repertuaru Clean Bandit i Zary Larsson. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę.
Występ Oliwii Johnson podbił serca trenerów, którzy nie szczędzili jej komplementów. Tribbs porównał nastolatkę do zagranicznej gwiazdy. - Jesteś polską Zarą Larsson! - stwierdził zdecydowanie. Swojego zachwytu nie ukrywała także Cleo, która podkreśliła, że uczestniczka "The Voice Kids" zabrała się za naprawdę trudny utwór. - Oliwia zmierzyła się z jednym z najtrudniejszych kawałków, jakie słyszała scena pop. Utwór "Symphony" bazuje na bardzo wysokich dźwiękach na samogłoskach, a ona poradziła sobie z nimi perfekcyjnie - powiedziała Cleo. Komentarz Blanki nie zostawił już żadnych wątpliwości, że Oliwia Johnson dała naprawdę udany występ w programie. - Zwaliłaś mnie z nóg. Od pierwszych dźwięków czułam, że jak zaczniesz uderzać w te "góry", to będzie moc. I tak właśnie było! - dodała Blanka. Fragment występu możecie zobaczyć w materiale wideo na górze strony.
Cały występ fenomenalnej Oliwii Johnson widzowie będą mogli zobaczyć w "The Voice Kids" już w najbliższą sobotę o 20:30 w TVP2 i TVP VOD. Wtedy też dowiemy się, do której drużyny zdecyduje się dołączyć zdolna nastolatka.