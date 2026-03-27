Czwartkowy wieczór (26 marca) miał być dla fanów "Nasz nowy dom" kolejną okazją do obejrzenia premierowego odcinka i wzruszających historii bohaterów. Zamiast tego widzowie zobaczyli powtórkę. To wywołało dużą falę niezadowolenia.

"Nasz nowy dom". Miała być premiera, była powtórka. Internauci ostro zareagowali

Program od 2023 roku prowadzony przez Elżbietę Romanowską cieszy się dużą popularnością i przyciąga widzów budzącymi emocje metamorfozami domów potrzebujących rodzin. Tym razem jednak decyzja stacji o zmianie ramówki spotkała się z ostrą krytyką. Produkcja poinformowała w mediach społecznościowych, że nowy odcinek zostanie wyemitowany dopiero w kolejnym tygodniu, a zamiast niego widzowie zobaczą epizod "ważny dla twórców". Ten komunikat nie uspokoił jednak odbiorców.

W internecie szybko pojawiła się lawina komentarzy, w których dominowały rozczarowanie i złość. Widzowie nie kryli frustracji. "Masakra stary odcinek... Bo co, bo mecz i nie będzie oglądalności?", "Ale to już było w poprzednim sezonie...", "Co to ma być? Stary odcinek. Dlaczego nie będzie nowego?" - pisali.

"Nasz nowy dom". Ile tak naprawdę trwa remont w programie? Romanowska mówi wprost

Elżbieta Romanowska zdradziła niedawno kulisy realizacji programu i odpowiedziała na jedno z najczęściej zadawanych pytań widzów - ile naprawdę trwają remonty pokazywane na ekranie. Choć wielu odbiorców jest przekonanych, że metamorfozy domów zajmują około pięciu dni, rzeczywistość wygląda inaczej. -Absolutnie te remonty nie są robione w pięć dni, bo tak naprawdę robione są właściwie w cztery, czasami w trzy i trzy czwarte - zaczęła.

Prowadząca podkreśliła, że jeden dzień zdjęciowy przeznaczony jest głównie na poznanie rodziny i nagranie jej historii, co ogranicza czas przeznaczony na same prace remontowe. - No bo jeden dzień to jest ten czas, kiedy poznajemy rodzinę, kiedy opowiadają nam swoją historię i tak naprawdę zostaje niewiele czasu tylko na to, żeby zabezpieczyć prywatne rzeczy naszych bohaterów i ewentualnie powynosić wszystkie meble - wyjaśniła na Instagramie.