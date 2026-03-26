"Milionerzy" od lat stanowią jeden z najpopularniejszych programów w polskiej telewizji. Zmagania uczestników o milion za każdym razem oglądają tysiące widzów. W wyemitowanym w czwartek 26 marca mogliśmy zobaczyć grę Krzysztofa Maciejewskiego, który na co dzień mieszka w Norwegii. Choć szedł jak burza, jedno z na pozór prostych pytań sprawiło, że musiał skorzystać z koła ratunkowego.

Przez początkowe pytania Krzysztof przebrnął bez większych problemów. Dłuższą chwilę zastanawiał się nad odpowiedzią do pytania o osobę, która "kotami zajmuje się naukowo". Ostatecznie i tak wybrał samodzielnie dobrą opcję. Krótko potem Hubert Urbański zadał mu pytanie dotyczące ortografii. W tym przypadku uczestnik musiał skorzystać z pomocy. "W którym słowie jest błąd?" - brzmiało pytanie, a możliwymi opcjami były:

A. ohydny,

B. huligan,

C. czmychnąć,



D. czyhać.

Krzysztof zdecydował wtedy, że wspomoże się kołem ratunkowym - pytaniem do publiczności. Na odpowiedź A. postawiło 13 proc. osób, B. 64 proc., C. 16 proc., a na D. 7 proc. Gracz postanowił im zaufać i zdecydował się na opcję "huligan". Oczywiście była to dobra odpowiedź! Poprawnie piszemy "chuligan".

Przypomnijmy, że już w Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia na antenie Polsatu zostanie wyemitowany specjalny odcinek "Milionerów". Uczestnikami będą przy tym znane widzom stacji osoby - prowadzący "halo tu polsat", Ola Filipek i Aleksander Sikora oraz komentatorzy "Ninja Warrior", Jurek Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski. Duety będą miały szansę powalczyć o wygraną na szczytny cel - wsparcie Fundacji Polsat. Co ciekawe, jak dowiedział się także portal wirtualnemedia.pl, pytania w odcinku z gwiazdami będą w większości dotyczyć kultowych produkcji Disneya. Ku zaskoczeniu widzów, premierę w ten dzień będzie miał również kolejny element nowej formuły teleturnieju - pytanie w formie obrazka. Mogliśmy mieć z nim styczność m.in. w programie "The Floor".