Program "MasterChef" od lat cieszy się ogromną popularnością. W 14. edycji uczestników programu oceniali: Magda Gessler, Michel Moran oraz Przemysław Klima. W nowej odsłonie kulinarnego show grono jury się powiększy.

Pascal Brodnicki nowym jurorem "Masterchefa". To powiedziała o nim Magda Gessler. "Dobrze gotuje"

26 marca w programie "Dzień dobry TVN" ogłoszono, że to Pascal Brodnicki będzie kolejnym jurorem w 15. edycji "MasterChefa". O koledze z branży wypowiedziała się na antenie Magda Gessler. - Dobrze gotuje. Dobrze pachnie - usłyszeli widzowie. - Jadłaś kiedyś coś, co gotuje? - dopytywała Katarzyna Jaroszyńska. - Oczywiście, że jadłam i go wąchałam - skwitowała restauratorka w formacie. Magda Gessler nie kryła pozytywnego nastawienia do współpracy z kucharzem.

Pascal Brodnicki wyjawił, jak czuje się w nowej roli. - Bardzo się cieszę, że będę pracował z profesjonalistami. Z ludźmi, którzy mają tę wiedzę. (...) Zaszczyt, wielki zaszczyt, że mogę brać udział w takim kultowym formacie telewizyjnym. W Polsce 15 lat, ale we Francji też [jest - przyp.red.] bardzo popularny, w Stanach, w Australii - mówił. Jakim jurorem będzie? - Na pewno będę wymagający, ale będę też wspierający. (...) Uważam, że bohaterem nie jest przepis, tylko człowiek stojący za talerzem i przepisem. Na pewno będę robił wszystko, żeby być wymagający, ale także być osobą, która będzie wspierać - dodał.

Internauci ruszyli z komentarzami ws. nowego jurora "MasterChefa". Mają jasne zdanie

Informacja o czwartym jurorze w programie "MasterChef" zakończyła się żywą dyskusją w mediach społecznościowych. Internauci ruszyli z komentarzami na instagramowym profilu śniadaniówki "Dzień dobry TVN". "Będzie ciekawie, wesoło i smacznie", "Super! Świetny wybór. Będę oglądać z przyjemnością", "Gratulacje", "Domyśliłam się", "Wspaniała wiadomość", "Bardzo się cieszę" - pisali w mediach spolecznościowych. A co wy sądzicie o tej informacji? Dajcie znać w sondzie na dole strony.