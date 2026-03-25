Niespodziewane wieści i to w dniu urodzin Rogacewicza. To już koniec?

Marcin Rogacewicz przez lata kojarzył się widzom z roli w serialu "Na dobre i na złe". Jednak to udział w "Tańcu z gwiazdami" i związek z Agnieszką Kaczorowską przyniosły mu ogromną popularność. Teraz zakochani promują swój spektakl teatralny "Siedem". Okazuje się, że to pokrzyżowało mu inne obowiązki zawodowe. Wszystko wskazuje na to, że Rogacewicz pożegna się z rolą Pawła Kozery w serialu "Komisarz Alex".
Jeszcze niedawno Marcin Rogacewicz pojawił się na prezentacji wiosennej ramówce TVP, gdzie promował także serial "Komisarz Alex". Teraz okazuje się, że aktor nie pojawi się w nowym sezonie produkcji. Informator Pudelka wyjawił, że produkcja postanowiła zastąpić aktora innym aktorem, Karolem Dziubą. "W odcinku, który widzowie zobaczą 18 kwietnia, u boku Alexa pojawi się nowy opiekun. Produkcja zdecydowała się na taką zmianę ze względu na inne zobowiązania Marcina Rogacewicza, a konkretnie jego spektakl "Siedem". Rozstanie odbyło się w przyjaznej atmosferze - Paweł Kozera, którego grał, nie umrze, tylko wyjedzie z Warszawy. Czy kiedyś wróci? Na to raczej nikt się nie nastawia" - czytamy.
Postanowiliśmy skontaktować się z TVP i dopytać o medialne doniesienia. Przedstawiciel PR TVP przekazał nam, że rzeczywiście "bohater grany przez Marcina Rogacewicza wybierze się na urlop, a do obsady serialu dołączy Karol Dziuba". Pracownik TVP potwierdził nam także, że Marcin Rogacewicz nie pojawi się w bieżącym sezonie popularnego serialu.
25 marca to także dzień urodzin Marcina Rogacewicza, który właśnie skończył 46 lat. O specjalnej okazji nie zapomniała ukochana aktora, która wrzuciła okolicznościowy post na Instagram i złożyła mu życzenia. -Niech twoje piękne serce zawsze będzie spokojne i kochane… dziś tak jak lubisz najbardziej. W ciszy. W naturze. Bez pędu - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie. Do życzeń dołączyła zdjęcie Rogacewicza z urodzinowym tortem. Zobacz: Takie życzenia Kaczorowska złożyła Rogacewiczowi w dniu 46. urodzin. Tylko spójrzcie na tort.