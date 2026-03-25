Niespodziewane wieści i to w dniu urodzin Rogacewicza. To już koniec?

Marcin Rogacewicz przez lata kojarzył się widzom z roli w serialu "Na dobre i na złe". Jednak to udział w "Tańcu z gwiazdami" i związek z Agnieszką Kaczorowską przyniosły mu ogromną popularność. Teraz zakochani promują swój spektakl teatralny "Siedem". Okazuje się, że to pokrzyżowało mu inne obowiązki zawodowe. Wszystko wskazuje na to, że Rogacewicz pożegna się z rolą Pawła Kozery w serialu "Komisarz Alex".

Marcin Rogacewicz zastąpiony przez innego aktora? "Produkcja zdecydowała się na taką zmianę"

Jeszcze niedawno Marcin Rogacewicz pojawił się na prezentacji wiosennej ramówce TVP, gdzie promował także serial "Komisarz Alex". Teraz okazuje się, że aktor nie pojawi się w nowym sezonie produkcji. Informator Pudelka wyjawił, że produkcja postanowiła zastąpić aktora innym aktorem, Karolem Dziubą. "W odcinku, który widzowie zobaczą 18 kwietnia, u boku Alexa pojawi się nowy opiekun. Produkcja zdecydowała się na taką zmianę ze względu na inne zobowiązania Marcina Rogacewicza, a konkretnie jego spektakl "Siedem". Rozstanie odbyło się w przyjaznej atmosferze - Paweł Kozera, którego grał, nie umrze, tylko wyjedzie z Warszawy. Czy kiedyś wróci? Na to raczej nikt się nie nastawia" - czytamy.

Pracownik TVP potwierdza medialne doniesienia

Postanowiliśmy skontaktować się z TVP i dopytać o medialne doniesienia. Przedstawiciel PR TVP przekazał nam, że rzeczywiście "bohater grany przez Marcina Rogacewicza wybierze się na urlop, a do obsady serialu dołączy Karol Dziuba". Pracownik TVP potwierdził nam także, że Marcin Rogacewicz nie pojawi się w bieżącym sezonie popularnego serialu.

25 marca to także dzień urodzin Marcina Rogacewicza, który właśnie skończył 46 lat. O specjalnej okazji nie zapomniała ukochana aktora, która wrzuciła okolicznościowy post na Instagram i złożyła mu życzenia. -Niech twoje piękne serce zawsze będzie spokojne i kochane… dziś tak jak lubisz najbardziej. W ciszy. W naturze. Bez pędu - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie. Do życzeń dołączyła zdjęcie Rogacewicza z urodzinowym tortem. Zobacz: Takie życzenia Kaczorowska złożyła Rogacewiczowi w dniu 46. urodzin. Tylko spójrzcie na tort.