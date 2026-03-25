W programach na żywo nietrudno o wpadkę. Przekonała się o tym Beata Tadla, która poprowadziła środowe wydanie "Pytania na śniadanie". Tego dnia jednym z tematów były zwierzęta, a dokładniej - lotopałanki. Są to ssaki, które z wyglądu przypominają połączenie wiewiórki z nietoperzem. Coraz częściej są to zwierzęta udomawiane. Prowadząca mogła się przekonać o ich naturze, gdyż jedna z lotopałanek wylądowała na jej twarzy.

"Pytanie na śniadanie". Beata Tadla zaatakowana przez zwierzę

Podczas prezentacji zwierzęcia prowadzącym doszło do nietypowej sytuacji. Beata Tadla miała lotopałankę na ręce, a ta nagle przeskoczyła jej na... twarz! A chwilę później przeszła przez jej głowę, by następnie zeskoczyć i udać się w nieznanym kierunku. Prowadząca była bardzo zaskoczona, ale nie traciła humoru. Nagranie pojawiło się na mediach społecznościowych śniadaniowego programu. "Zdecydowanie ktoś mi wpadł w oko" - napisała w komentarzu Beata Tadla. Fani nie kryli rozbawienia tym, co zobaczyli. "O Jezu, jak Ci zazdroszczę teraz. Kocham te zwierzątka", "Ale przygoda", "To było genialne" - pisali pod postem.

Katarzyna Dowbor zapytana o konkurencję "Pytanie na śniadanie". Tak odpowiedziała

Katarzyna Dowbor, która na co dzień jest prowadzącą "Pytanie na śniadanie", gościła w "Galaktyce Plotek". Marcin Wolniak zapytał dziennikarkę o ocenę "Dzień dobry TVN", prezenterka nie chciała tego jednak robić. - Nie wypada - stwierdziła. - Myślę, że my jesteśmy taką telewizją bardziej poradnikową, czyli myślę, że widzowie, którzy są z nami, którzy wrócili czy zostali, czy doszli do nas, to są widzowie, którzy nie potrzebują sensacji, oczywiście trudne tematy też poruszamy i one są, ale jest bardzo dużo tematów, które podpowiadają, pomagają, doradzają.

Dziennikarka oceniła, że widzowie znajdują w programach TVP "bliskość". - [Widz - przyp.red.] szuka kogoś, kto mówi do niego trochę jego językiem, trochę wolniej, nie spieszy się. I myślę, że na tym to też powinno polegać. Powinniśmy tego widza szanować za to, że chce być z nami i że z nami jest - mówiła.