24 marca, we wtorkowy wieczór, widzowie TVN24 zobaczyli nową twarz w programie "Szkło kontaktowe". Do grona komentatorów dołączył Maciej Makselon, który zadebiutował u boku prowadzącego Tomasza Sianeckiego. Jak wypadł?

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Sianecki o "świstakach" z TVN24 i początkach Szkła Kontaktowego

Już na początku rozmowy Maciej Makselon został zapytany o powód swojego udziału w programie. - Dzisiaj po raz pierwszy na naszej antenie pan Maciej Makselon. Dobry wieczór, panie Macieju. Co pana do nas sprowadza? - zapytał z uśmiechem Tomasz Sianecki. - Przyszedłem nauczyć się czegoś o polityce, bo ja w kwestiach politycznych jestem dyletantem, żeby nie powiedzieć nawet profanem - Makselon.

W trakcie programu nowy komentator zaprezentował swoje poczucie humoru, komentując materiał dotyczący zachowania prezydenta wobec reportera TVN24. Jego styl - oparty m.in. na analizie języka - szybko przyciągnął uwagę widzów. Fragment występu opublikowany w mediach społecznościowych programu wywołał wiele reakcji, a większość komentarzy była pozytywna. "Znakomity debiut", "Pan Maciej wprowadza nowy charakter programu, konwersacji, robi to z pozycji językoznawcy. To telewidzom jest potrzebne. Gratulacje dla nowego komentatora", "Brawo, zapowiada się pan super, komentarze celne i dowcipne", "Pan Maciej może czytać książkę telefoniczną i będzie pięknie" - pisali internauci.

"Szkło kontaktowe". Nie wszyscy są zadowoleni z nowego komentatora. "Bez szału"

Nie zabrakło jednak także krytycznych opinii. Część widzów zwróciła uwagę zarówno na samego Makselona, jak i na kierunek, w jakim zmierza program. "Dlaczego w 'Szkle kontaktowym' jest tak mało kobiet? Coraz to nowi komentatorzy, a komentatorki? Wieje dyskryminacją, niestety", "Ręce to nie wiatraki! Machanie nimi bardzo rozprasza", "Bez szału", "Bardzo brakuje starej gwardii..." - komentowano.

Maciej Makselon to redaktor literacki, wykładowca oraz szkoleniowiec specjalizujący się w pracy z tekstem, kreatywnym pisaniu i języku inkluzywnym. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i aktywnie popularyzuje wiedzę o polszczyźnie. Prowadzi audycję w Radiu 357, a także współtworzy program "Dobry tytuł" w TVP2.