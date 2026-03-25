1 marca do Polsatu powrócił "Taniec z gwiazdami". Najnowsza edycja tanecznego show budzi wielkie emocje. Z programu odpadli już Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski oraz ku zaskoczeniu widzów Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino (para doskonale zna się na tańcu, wspólnie realizują spektakl taneczny). W czwartym odcinku jednak nikt nie pożegnał się z formatem. 25 marca produkcja show ogłosiła zaskakującą decyzję.

Nowe informacje w sprawie "Tańca z gwiazdami". Produkcja podbija emocje. Internauci oburzeni

W czwartym odcinku "Tańca z gwiazdami" gwiazdy na parkiet zaprosiły swoich bliskich. Jak udowodniły poprzednie edycje show, zwykle w tego typu odcinkach żadna z tanecznych par nie żegna się z formatem. Tak było i tym razem. Teraz jednak produkcja postanowiła podkręcić tempo. Na instagramowym koncie formatu ogłoszono, że w piątym odcinku "Tańca z gwiazdami" odpadną aż dwie pary.

W niedzielę pożegnamy aż dwie pary! Szykuje się taneczna rywalizacja na całego

- czytamy.

Informacja ta nie spotkała się z aprobatą widzów. ,"O nieee! Co za emocje!", "Szkoda" - pisali. Swoje trzy grosze dorzuciła Daria Syta, która tańczy w parze z Kacprem Porębskim. "Niefajnie" - oceniła. Paulina Gałązka z kolei nie była zadowolona z doboru zdjęcia do wpisu. "Dlaczego Krzyś się z tego cieszy?" - pytała. Produkcja postanowiła odpowiedzieć humorystycznie. "Haha, wybaczcie, nie znaleźliśmy zdjęcia smutnego Krisa" - czytamy.

Internauci obstawiają, kto odpadnie z "Tańca z gwiazdami"

Niektórzy zauważyli, że komunikat jest zbyt lakoniczny i nie wyjaśniono dokładnie, w jaki sposób zostanie podjęta decyzja o tym, które pary odejdą z show. "A będzie dogrywka, czy obie pary odpadną decyzją widzów?", "Mam nadzieję, że drugą parę do odpadnięcia wskażą jurorzy. Może w końcu będzie jakaś sprawiedliwość, bo przykro się patrzy, gdy odpadają pary z potencjałem", "Jestem za tym, żeby jedną parę wybrali jurorzy" - czytamy.

Nie zabrakło też komentarzy, w których widzowie obstawiali, to, kto odpadnie z formatu. "Natsu i niestety Kędzierski - to najbardziej prawdopodobne. Musimy się z tym pogodzić, że Piotr nie potrafi tańczyć, mimo że Madzia jest wspaniałą trenerką", Mam nadzieję, że odpadnie Piotr [Kędzierski - red.] oraz Jasper.", "Najbardziej sprawiedliwe byłoby, gdyby odpadli Piotr, Jasper lub Natsu, ale pewnie będzie inaczej." - pisali.

Tak będzie wyglądał piąty odcinek "Tańcy z gwiazdami". Gwiazdy ujawnią swoje wstydliwe przyjemności

Przypomnijmy, że w piątym odcinku zatańczą: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina, Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, Izabella Miko i Albert Kosiński, Kamil Nożyński i Izabela Skierska, Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba oraz Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.

Produkcja zapowiada, że w piątym odcinku "Tańca z gwiazdami" gwiazdy odkryją przed widzami swoje małe wstydliwe przyjemności - guilty pleasures. "Dowiemy się, kto ma słabość do reality shows i ogląda je wszystkie, kto uwielbia śpiewać pod prysznicem i czyją pasją jest naprawdę bardzo szybka jazda samochodem" - podał Polsat w specjalnym komunikacie wysłanym do mediów.