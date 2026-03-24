Agnieszka Kaczorowska nie może narzekać na brak zainteresowania. Odkąd ujawniła prawdę o związku z Marcinem Rogacewiczem, media przypatrują się jej kolejnym ruchom. Do niedawna celebrytka zarzekała się, że nie ma zamiaru rezygnować z "Klanu". "Super Express" poinformował, że tancerka odchodzi z produkcji - decyduje się na urlop. Teraz Kaczorowska postanowiła skomentować sprawę. Wyjawiła, czy wróci na plan serialu.

Agnieszka Kaczorowska rezygnuje z gry w "Klanie"? Celebrytka uspokaja fanów

Agnieszka Kaczorowska od 27 lat wciela się w "Klanie" w rolę Bożenki. Dzięki tej roli zyskała popularność, a wielu widzów z chęcią śledziło losy jej bohaterki. Media rozpisują się o tym, że celebrytka rezygnuje z serialu. Jak twierdzi wspomniany tabloid, tancerka ma być niezadowolona z faktu, iż producenci wykorzystują jej doświadczenia z życia prywatnego. - Doszła do wniosku, że scenarzyści wykorzystali jej własne doświadczenia do promocji serialu i granie teraz zaczęło ją irytować. Niekomfortowe sceny się mnożyły - przekazało źródło dziennika. Problemem są również jej inne zobowiązania.

W rozmowie z Plejadą Agnieszka Kaczorowska odniosła się do doniesień medialnych co do jej przyszłości w "Klanie". Okazuje się, że rzeczywiście planuje przerwę od nagrywania serialu. Wszystko przez prywatne obowiązki, a także przygotowania do spektaklu, który gra wraz z Marcinem Rogacewiczem w całej Polsce.

Poprosiłam o krótką przerwę w nagrywaniu "Klanu", bo jesteśmy w intensywnej trasie z "7", a mam też oczywiście obowiązki prywatne. Nie da się być w kilku miejscach naraz. Na plan wracam w maju, gdy trasa będzie już lżejsza

- wyjaśniła.

Agnieszka Kaczorowska odpuszcza grę w "Klanie"? Co dalej z jej bohaterką?

Wiadomo, że Kaczorowska nie będzie pojawiać się na planie zdjęciowym "Klanu", co oznacza, że jej postać musi zostać odsunięta na dalszy plan. Wiadomo, że Bożenka dowiedziała się o tym, że mąż zdradził ją z koleżanką z pracy. Na dodatek z kochanką doczekał się syna, co jest dla bohaterki nieakceptowalne. Bożenka odcięła się już zarówno od małżonka, jak i od teściów. Postanowiła wyjechać do swojej siostry Kasi do Hamburga.