Andrzej z Plutycz znany z programu "Rolnicy. Podlasie" w końcu spełnia swoje zapowiedzi. Rolnik, którego w sieci obserwuje ponad 140 tysięcy osób ruszył z remontem domu. Na pierwszy ogień poszła stara przybudówka, która właśnie znika z posesji. Prace rozpoczęto od zdejmowania dachówek i porządkowania materiałów. Jak się okazuje, część z nich zostanie. - Ona się przyda do odzysku Z tego zrobisz dla Promila nową budę. Będzie tak zwana eko buda z odzysku - mogli usłyszeć fani słowa Jarka w najnowszym filmiku. Ekipa fachowców zajmuje się ocieplaniem budynku. Andrzej wyznał, że całość ma potrwać około trzech tygodni.
Andrzej z Plutycz maksymalnie angażuje się w remont. Rolnik nie tylko nadzoruje prace, ale też aktywnie konsultuje kolejne decyzje z fanami w sieci. W nagraniach pyta o szczegóły wykończenia i kolor elewacji, licząc na opinie widzów. - Mam nadzieję, że zrobicie elegancko - zwrócił się też do fachowców. Internauci szybko ruszyli z pomysłami, podpowiadając konkretne rozwiązania. Zachęcali Andrzeja do wyboru tego koloru. "Pomaluj dom tak jak od frontu - ten sam kolor zielony" - napisał fan. Wszystko wskazuje na to, że efekt końcowy już wkrótce będzie widoczny. Jesteście ciekawi, jak to wyjdzie?
Choć bohaterowie programu zyskali sporą rozpoznawalność i sympatię widzów, ich codzienność wciąż nie jest pozbawiona wyzwań. Andrzej, mimo dużej aktywności w mediach, nadal nie znalazł swojej drugiej połówki. Temat jego życia miłosnego regularnie powraca w rozmowach. W programie głos zabrał jego ojciec, Gienek Onopiuk, który nie ukrywa, że od dawna kibicuje synowi w poszukiwaniach miłości. - Żeby tu jakaś kobieta była, to inna byłaby rzeczywistość. Andrzej na tę kobietę czeka od lat. Stara się jak może i czeka. Może Krzysia zostanie - wyznał w programie Gienek, mówiąc o sytuacji syna. Na razie jednak szczegóły tej znajomości pozostają tajemnicą, co tylko podsyca ciekawość fanów i rodzi pytania, czy Andrzej ma kogoś na oku.