Andrzej z Plutycz znany z programu "Rolnicy. Podlasie" w końcu spełnia swoje zapowiedzi. Rolnik, którego w sieci obserwuje ponad 140 tysięcy osób ruszył z remontem domu. Na pierwszy ogień poszła stara przybudówka, która właśnie znika z posesji. Prace rozpoczęto od zdejmowania dachówek i porządkowania materiałów. Jak się okazuje, część z nich zostanie. - Ona się przyda do odzysku Z tego zrobisz dla Promila nową budę. Będzie tak zwana eko buda z odzysku - mogli usłyszeć fani słowa Jarka w najnowszym filmiku. Ekipa fachowców zajmuje się ocieplaniem budynku. Andrzej wyznał, że całość ma potrwać około trzech tygodni.

"Rolnicy. Podlasie". Remont u Andrzeja właśnie się zaczął. Jak mu idzie?

Andrzej z Plutycz maksymalnie angażuje się w remont. Rolnik nie tylko nadzoruje prace, ale też aktywnie konsultuje kolejne decyzje z fanami w sieci. W nagraniach pyta o szczegóły wykończenia i kolor elewacji, licząc na opinie widzów. - Mam nadzieję, że zrobicie elegancko - zwrócił się też do fachowców. Internauci szybko ruszyli z pomysłami, podpowiadając konkretne rozwiązania. Zachęcali Andrzeja do wyboru tego koloru. "Pomaluj dom tak jak od frontu - ten sam kolor zielony" - napisał fan. Wszystko wskazuje na to, że efekt końcowy już wkrótce będzie widoczny. Jesteście ciekawi, jak to wyjdzie?

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej znalazł miłość? Co za słowa Gienka

Choć bohaterowie programu zyskali sporą rozpoznawalność i sympatię widzów, ich codzienność wciąż nie jest pozbawiona wyzwań. Andrzej, mimo dużej aktywności w mediach, nadal nie znalazł swojej drugiej połówki. Temat jego życia miłosnego regularnie powraca w rozmowach. W programie głos zabrał jego ojciec, Gienek Onopiuk, który nie ukrywa, że od dawna kibicuje synowi w poszukiwaniach miłości. - Żeby tu jakaś kobieta była, to inna byłaby rzeczywistość. Andrzej na tę kobietę czeka od lat. Stara się jak może i czeka. Może Krzysia zostanie - wyznał w programie Gienek, mówiąc o sytuacji syna. Na razie jednak szczegóły tej znajomości pozostają tajemnicą, co tylko podsyca ciekawość fanów i rodzi pytania, czy Andrzej ma kogoś na oku.