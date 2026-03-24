W "Szkle kontaktowym" nastąpiła pewna zmiana, która może zaskoczyć widzów. Tomasz Sianecki w poniedziałkowym wydaniu programu oficjalnie przedstawił nowego prowadzącego. Wcześniej produkcja podgrzewała atmosferę wpisem w mediach społecznościowych. "Czekaliście i się doczekaliście. Dziś Tomasz Sianecki ogłosi nazwisko nowego komentatora. Za wiele tu nie zdradzimy poza tym, że lubi koty, niestraszne są mu feminatywy i wystąpienia publiczne. Inicjały to M. M. Ale spokojnie, nie chodzi o Mateusza Morawieckiego" - można było przeczytać w poście na Facebooku. Ostatecznie na antenie padło nazwisko. "Jutro spotka się z państwem Maciej Makselon, człowiek, którego znają państwo i z mediów, i z internetu" - usłyszeli widzowie. Kim jest nowy komentator?

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Sianecki o "świstakach" z TVN24 i początkach Szkła Kontaktowego

"Szkło kontaktowe". Kto jest nowym prowadzącym? Już wszystko jasne!

23 marca wszystko stało się jasne. Nową twarzą programu został Maciej Makselon. Kim jest? To redaktor, wykładowca i specjalista od pracy z tekstem oraz języka inkluzywnego. Związany był wcześniej z wydawnictwami W.A.B. i Znak. Z sieci można się dowiedzieć, że obecnie działa jako niezależny konsultant i szkoleniowiec. Jest także aktywny medialnie. Makselon prowadzi audycję w Radiu 357, współtworzy telewizyjny format "Dobry tytuł" i rozwija popularny profil w sieci, gdzie w przystępny sposób opowiada o poprawnej polszczyźnie i pisaniu. W mediach można posłuchać również jego wypowiedzi w TED Talks. Jak myślicie, sprawdzi się w nowej roli? Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Oto nowy prowadzący Otwórz galerię

"Szkło kontaktowe". To nie koniec zmian. Z kim ostatnio się pożegnano?

Zmiany w programie nie kończą się jednak na jednym nazwisku. W ostatnich tygodniach ze "Szkłem kontaktowym" pożegnali się m.in. Michał Kempa i Wojciech Fiedroczuk. Mimo rotacji w składzie, format wciąż cieszy się dużą popularnością, a jego grono prowadzących i komentatorów pozostaje szerokie. Pojawienie się Makselona może wnieść do programu świeżą energię i zupełnie nową perspektywę. Co sądzicie? Będziecie oglądać?