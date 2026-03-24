Prowadziła program w jednym bucie. Dziennikarka TVN24 szybko się wytłumaczyła

W poniedziałek, 23 marca, na antenie TVN24 wyemitowano program "Tak jest". Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że już na samym początku prowadząca Agata Adamek zaczęła się tłumaczyć. Postanowiła im od razu wyjaśnić, dlaczego występuje przed kamerami w.... jednym bucie. Okazuje się, że miało to związek z jej ryzykowną pasją.

Agata Adamek prowadziła program w jednym bucie. Dziennikarka TVN24 wszystko wytłumaczyła

Agata Adamek nie pozostawiła miejsca na domysły i spekulacje. Gdy tylko zaczął się program postanowiła razu wszystko wyjaśnić, zanim widzowie na ekranie mogli zobaczyć ją w nietypowej stylizacji. Szybko zabrała głos, mówiąc, dlaczego występuje w jednym bucie i co dokładnie się stało.

"Tak jest", Agata Adamek, witam państwa. A ponieważ wiem, że mam bardzo spostrzegawczych widzów, to muszę na początku wytłumaczyć, dlaczego przyszłam, żeby się z państwem spotkać, w jednym bucie.

- To nie przez roztargnienie ani nie dlatego, że nie mam do państwa szacunku, tylko przytrafiła się kontuzja narciarska podczas uprawiania mojego ukochanego sportu, czyli narciarstwa pozatrasowego. Wszystko już niedługo będzie dobrze - powiedziała. W studiu gośćmi prowadzącej byli Aleksandra Leo z klubu parlamentarnego Centrum oraz Mateusz Kurzajewski, wicerzecznik PiS, który szybko odnieśli się do jej niedyspozycji. - Życzę zdrowia, szczerze, naprawdę. - Nikogo w tym studiu nie podejrzewam nigdy o brak szczerości - odpowiedziała Agata Adamek.

Agata Adamek ma niebezpieczną pasję. Wszystko pokazuje na Instagramie

Ci, którzy obserwują Agatę Adamek na Instagramie, doskonale wiedzą, czym pasjonuje się dziennikarka. Regularnie zamieszcza na swoim profilu nagrania i zdjęcia. Nie jest więc tajemnicą, że Agata Adamek uprawia tak zwany freeride, czyli narciarstwo pozatrasowe. Z pewnością nie jest to sport dla każdego - w tym wypadku liczą się przede wszystkim naprawdę wysokie umiejętności i duża wiedza. Narciarze rezygnują z popularnych i dobrze przygotowanych tras na rzecz zjazdu w naturalnym terenie - często w lesie, w głębokim śniegu czy w bardzo wysokich górach. Trzeba się więc liczyć z niebezpieczeństwami, które z tego wynikają, a także z ryzyka lawinowego.