Agnieszka Kaczorowska spełnia się zawodowo na wielu płaszczyznach. Jest nie tylko tancerką, ale również aktorką. Wielu kojarzy ją właśnie z roli Bożenki w "Klanie", która dorastała na oczach widzów. To zdecydowanie sprawiło, że zyskała ogólnokrajową popularność. Niedawno celebrytka zapewniała, że nie ma zamiaru rezygnować z produkcji. Teraz okazuje się, że już niedługo jej bohaterka zniknie z serialu. Wiadomo, co się wydarzy.

"Klan". Agnieszka Kaczorowska niespodziewanie znika z produkcji

Wielu fanów serialu z pewnością będzie niezadowolonych, gdy dowiedzą się, że Bożenka zniknie z ekranów. "Super Express" dowiedział się, co jest powodem zniknięcia Kaczorowskiej z produkcji. Wyszło na jaw, że sama poprosiła o to produkcję. - Jest zmęczona i poprosiła scenarzystów o urlop. Ostatnio przez to, że jej bohaterka się rozwodzi, była tam mocno eksploatowana. Zaczęło być to dla niej kłopotliwe, bo sama w życiu prywatnym ma trochę za uszami, a tam przy okazji zdrady jej męża, Bożenka zaczęła być wielką obrończynią moralności - przekazało anonimowe źródło tabloidu.

Doszła do wniosku, że scenarzyści wykorzystali jej własne doświadczenia do promocji serialu i granie teraz zaczęło ją irytować. Niekomfortowe sceny się mnożyły

- dowiadujemy się z artykułu.

"Klan". Co stanie się z Bożenką? Wiadomo, co scenarzyści zrobią z bohaterką

Obecnie sytuacja postaci Kaczorowskiej w "Klanie" jest niezwykle trudna. Okazało się bowiem, że mąż Bożenki zdradził ją z koleżanką z pracy, a owocem tego romansu jest ich syn. To ma bardzo przeszkadzać bohaterce, która odcięła się od małżonka i teściów. Postać zniknie z serialu. Bożenka podejmie decyzje o wyjeździe do swojej siostry Kasi do Hamburga i nie wiadomo, kiedy wróci do Polski.

- Agnieszka cieszy się, że będzie mogła teraz skupić się na spektaklu z Marcinem i nie spalać energii na granie Bożenki. Bo chce otaczać się tylko dobrą aurą. Ma nadzieję, że jak zdecyduje się wrócić, to upłynie tyle czasu, że Bożenka nie będzie już płakać i wtedy znowu praca na planie będzie dla niej komfortowa - dodaje informator dziennika.