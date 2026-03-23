"Milionerzy" to program, który od lat cieszy się popularnością. Prowadzącym bez zmian jest Hubert Urbański. Obecnie widzowie mogą oglądać format w stacji Polsat. Co wydarzyło się w 73. odcinku? Emocji nie brakowało.

Zobacz wideo Kazen o "Milionerach". Wspomniała o wynikach

"Milionerzy". Pan Artur usłyszał pytanie i nie zaryzykował. Wyszedł z programu z 25 tys. złotych

W nowym odcinku "Milionerów" wystąpił pan Artur z Gdańska. Uczestnik ukończył dwa kierunki studiów i pracuje jako PR-owiec w branży jachtowej. Gra pana Artura od początku była wymagająca. Na wczesnym etapie skorzystał ze wszystkich kół ratunkowych, ale mimo to dotarł do momentu, w którym usłyszał pytanie za 50 tysięcy złotych. - Naprzeciw Buenos Aires, na drugim brzegu Rio de la Plata, leży... - przeczytał Hubert Urbański. Uczestnik miał do wyboru opcje: A. stolica Brazylii, B. stolica Argentyny, C. stolica Paragwaju, D. stolica Urugwaju. Pan Artur nie znał odpowiedzi na pytanie i zrezygnował z dalszej gry. - Wezmę 25 tys. zł i zakończę - powiedział.

"Milionerzy". Elżbieta Marszalec o wygranej. "Nie zobaczyłam jeszcze ani złotóweczki"

12 marca wyemitowano wyjątkowy odcinek formatu. Elżbieta Marszalec odpowiedziała na wszystkie pytania i wygrała program "Milionerzy". Uczestniczka przyznała w rozmowie z "Faktem", że trzymała swoje zwycięstwo w tajemnicy. "Rodzina bardzo naciskała, żeby powiedzieć, jaki wynik. A ja twardo trzymałam tajemnicę, bo chciałam, żeby oglądali odcinek z emocjami, z wypiekami na twarzy i czuli się tak, jak ja się czułam, gdy tam grałam. Wiedziały tylko te dwie moje dziewczyny: moja córka i moja siostra" - mówiła.

Wyjawiła także, że jeszcze nie otrzymała nagrody. "Na razie nie zobaczyłam jeszcze ani złotóweczki. Formuła programu jest taka, że wypłata następuje do dwóch miesięcy po emisji programu, więc cierpliwie czekam" - dodała w wywiadzie.

