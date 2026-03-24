Emitowany w TVN w latach 2011-2014 "X Factor" doczekał się zaledwie czterech edycji, a mimo to pojawiło się w nim wielu muzyków, którzy do dziś prężnie rozwijają swoje kariery. W muzycznym show występowali m.in. Dawid Podsiadło, Michał Szpak, Daria Zawiałow, Ewelina Lisowska czy Grzegorz Hyży. W 2012 roku do "X Factora" zakwalifikował się również Ralph Kaminski. Muzyk nie dotarł jednak do występów na żywo i odpadł na etapie bootcampu, gdy o dalszy udział w programie walczyło jeszcze kilkudziesięciu uczestników.

Ralph Kaminski o udziale w "X Factorze". Nie ma najlepszych wspomnień

O udziale w telewizyjnym show Ralph Kaminski opowiedział w rozmowie z Filipem Borowiakiem z Wirtualnej Polski. Jak wspominał, precasting do "X Factora" udało mu się przejść dopiero za drugim razem. - Ale poczułem intuicyjnie, nie wiedząc kompletnie jak działa telewizja (...), że nie chcę uczestniczyć w tym telewizyjnym cyrku, że to nie jest dla mnie moja droga, że ja się bardzo źle w tym czuję i ja się w tym nie odnajdę - relacjonował.

Muzyk mówi wprost, że gdy dowiedział się, iż odpada z programu, poczuł rodzaj ulgi. - Jak zobaczyłem te niektóre osoby w spazmach, płaczą, jakby im się życie skończyło, jakby im rękę odcięli (...), ta kamera podjeżdża kręcić łzy... Mówię, wracam do domu, wracam do Gdańska - opowiadał.

Ralph Kaminski wspomina stresujący moment z programu

Kaminski w tej samej rozmowie wspomniał też słowa jurorki "X Factora" Tatiany Okupnik, które mocno go ubodły. Na tamtym etapie programu uczestnicy musieli nauczyć się tekstu piosenki w ciągu zaledwie kilku godzin, a potem wykonać ją na scenie.

- Usłyszałem od Tatiany Okupnik: "Ralph, szyłeś tekst". No ja nie wiem, skarbie. Ciekaw jestem, jak ty byś śpiewała, pierwszy raz widząc tekst, mając całą noc - jakieś pięć godzin - na nauczenie się piosenki, kiedy cały dzień nagrywaliście wcześniej program? A próbowałem się zdrzemnąć w hotelu, nie miałem doświadczenia w spaniu w hotelach, nie udało się włączyć jakiegoś ogrzewania, było mega zimno i cały czas jeździły pociągi obok mnie. Mówię: "to nie dla mnie" - podsumował.