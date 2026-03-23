Magda Gessler to znana restauratorka, która od lat odwiedza lokale w całej Polsce. W 2010 roku zaczęła prowadzić program "Kuchenne rewolucje". W dziewiątym odcinku 30. sezonu formatu przybyła do Zielonej Góry. Odmieniła restaurację Hot Italian Pizza i nadała jej nową nazwę - Trattoria La Piccola Strada. - Pizza znakomita, trzyma się na baczność! Balans smakowy jest idealny! Przepyszne ciasto! Jest bardzo, bardzo dobrze! - komentowała w programie. Niestety, lokal został zamknięty.

Na profilu lokalu Trattoria La Piccola Strada pojawił się wpis z informacją o tym, że restauracja została zamknięta. "Tym postem chcemy się z wami pożegnać. Podjęliśmy decyzję o zakończeniu działalności naszej Trattorii. To nie była łatwa decyzja, długo się nad nią zastanawialiśmy, stąd też nasza ostatnia przerwa. Dziś jednak wiemy, że to dla nas właściwy moment" - przekazali właściciele Kamila i Rafał.

Wyjawili powód swojej decyzji. "Chcemy skupić się na zdrowiu i nowych planach zawodowych, w których nie ma już miejsca na prowadzenie Trattorii" - czytamy. Na koniec właściciele podziękowali za wsparcie klientów. "Z całego serca dziękujemy wam za każdą wizytę, każde dobre słowo i obecność. To naprawdę wiele dla nas znaczyło. Dziękujemy naszym przyjaciołom - za wsparcie, pomoc i to, że byli zawsze wtedy, gdy ich potrzebowaliśmy. Wy wiecie" - napisali.

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler o restauracjach. "Są pewne zasady..."

Jakiś czas temu porozmawialiśmy z Gessler o lokalach po rewolucjach, które upadają. Co przyczynia się do takiej sytuacji? - Po prostu [właściciele - przyp.red.] chcą kupować na przecenach, mrozić rzeczy, oszczędzać. Wydaje im się, że rosół na jednej kości z dziesięcioma litrami wody będzie jadalny. Są pewne zasady, których nikt ich nie nauczył z tego powodu, że w Polsce nie ma szkoły kulinarnej. I robią to tak, jak robili to w domu, a rodzice nie zawsze byli majętni, a tego nie można już sprzedać gościom. (...) - Najczęstsza jest niewiedza, brak świadomości i też brak chęci. To nie jest biznes, to jest trochę renesansowy dom, w którym wymieniamy się energią, sympatią, smakiem, wzrokiem, uczuciem, muzyką, dźwiękiem - oceniła restauratorka w rozmowie z nami.

