Po niespełna dwóch latach pracy w stacji TVP World Anna Kalczyńska zaskoczyła fanów zawodową decyzją. Dziennikarka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym poinformowała o rozstaniu ze stacją. Podkreśliła wprost, że kończy się ten rozdział w jej życiu. Co ciekawe, nie zdradziła przy tym jednoznacznie, czy pozostaje związana z Telewizją Polską, czy też zdecydowała się na współpracę z innym nadawcą.

Zobacz wideo Po TVN trafiła do TVP. Kalczyńska pracuje teraz po angielsku

Anna Kalczyńska zabrała głos w mediach społecznościowych, gdzie ogłosiła swoją decyzję. Z jej wypowiedzi wynika jednak jasno, że widzowie szybko zobaczą ją w nowym miejscu. - W grudniu podjęłam decyzję o odejściu ze stacji. Był to bardzo dobry okres w moim życiu, (...) ale czas na nowe. Mimo że zostawiam za sobą dynamiczny zespół i dobre wspomnienia, tęsknię za polską publicznością. Dlatego w kwietniu spotkamy się już na nowej antenie - tym razem w języku polskim - oświadczyła dziennikarka.

W opisie nagrania dodała również wymowny opis. "Zawodowo nudy nie ma! Nie umiem przymykać oka na to, czego nie mogę zmienić, więc zmieniam antenę. Od kwietnia zapraszam was w nowe miejsce" - napisała. Spodziewaliście się?

Tak wyglądała przygoda Anny Kalczyńskiej w TVP World. Co dokładnie tam robiła?

W październiku 2024 roku portal Wirtualne Media informował, że Anna Kalczyńska dołączyła do TVP World. Dziennikarka pojawiła się tam w dwóch formatach: "World News Tonight" oraz "Face to Face". Był to dla niej powrót do telewizji po zakończeniu współpracy z portalem Goniec.pl. - Wracam do telewizji na 100 proc. Dostałam propozycję, z której trudno nie skorzystać, ponieważ po pierwsze to telewizja, czyli moje macierzyste środowisko, z którego się wywodzę, a po drugie telewizja newsowa, do której z radością wracam - zdradziła wówczas w rozmowie z serwisem.

- Mam wrażenie, że po poszukiwaniach, które trochę trwały, po rozstaniu z "Dzień Dobry TVN" i z TVN-em, trafiłam do doskonałego miejsca. Właściwie nie wyobrażam sobie lepszego, biorąc pod uwagę moje zainteresowania, czyli politykę zagraniczną, sprawy międzynarodowe, śledzenie dynamicznych zmian w świecie - komentowała w tamtym momencie.

