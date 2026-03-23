TVN24 postanowiło zaintrygować fanów swojego kultowego formatu. Na oficjalnym profilu "Szkła kontaktowego" pojawił się tajemniczy wpis, który natychmiast wywołał falę spekulacji. Internauci ruszyli z typowaniem, kim może być nowy komentator, a wskazówki tylko podsyciły ciekawość. O czym wspomniano w komunikacie na Facebooku?

"Szkło kontaktowe" ujawnia wskazówki. Wyjawiono inicjały

Twórcy programu postanowili zagrać z widzami w małą zgadywankę i opublikowali komunikat, który szybko obiegł media społecznościowe. "Czekaliście i się doczekaliście. Dziś Tomasz Sianecki ogłosi nazwisko nowego komentatora. Co o nim wiemy? Oto kilka wskazówek: polonista z wykształcenia, Knurowianin z pochodzenia. Odpowiedzialny za słowo mówione i pisane" - czytamy na wstępie wpisu.

"Niestraszne są mu feminatywy i publiczne wystąpienia. Skoro bez problemu odnajduje się chociażby jako juror w konkursach literackich, czy mówca na TEDx, to poradzi sobie także w fotelu komentatora "Szkła...". Aktywny w social mediach. W cyklu "Każdy zwierz ma swój Czubaszek" to zdecydowanie team koty. Inicjały M.M. Ale nie chodzi o Mateusza Morawieckiego" - wspomniano w dalszym ciągu.

"Szkło kontaktowe" z nietypową zagadką. W sieci burza mózgów

Wpis błyskawicznie wywołał lawinę komentarzy. Widzowie zaczęli analizować każdy szczegół – od miejsca pochodzenia, przez zawód, aż po inicjały. Szczególnie te ostatnie rozgrzały dyskusję, bo choć podano litery "M.M.", twórcy od razu wykluczyli jedną z najbardziej oczywistych postaci. Na razie produkcja nie zdradza więcej, ale wszystko wskazuje na to, że rozwiązanie zagadki poznamy już niebawem. Jedno jest pewne – napięcie wokół nowego komentatora rośnie.

Trzeba przyznać, że kreatywność komentujących nie zna granic. "Michał Marszał", "Maciej Musiał", "Maciej Makselon", "Marcin Meller", "Jeśli to będzie Pan Maciej Makselon, to wybór rewelacyjny. Młody, inteligentny i do tego kocha język polski i koty. Czego chcieć więcej?" - możemy przeczytać typowania widzów TVN24. A wy, o kim pomyśleliście po zapoznaniu się z wpisem?

