Za nami czwarty odcinek "Tańca z gwiazdami". Z programu jak na razie odpadły dwie pary - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski oraz Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Sporo emocji wywołała eliminacja tej ostatniej. Część widzów nadal nie może pogodzić się z faktem, że aktorka nie pojawi się już na parkiecie tanecznego show. Niektórzy doszukują się winy w ocenach jurorów. Oberwało się m.in. Rafałowi Maserakowi. W sieci pojawiają się komentarze sugerujące, że tancerz ma być rzekomo w konflikcie ze Stefano Terrazzino. W rozmowie z "Faktem" juror odniósł się do tych plotek.

Rafał Maserak wprost o relacji ze Stefano Terrazzino. "Nic tu się nie dzieje"

Jeszcze przed startem programu wiele osób obawiało się, że z uwagi na wcześniejsze doświadczenie Emilii Komarnickiej, jurorzy będą przychylniej patrzeć na jej występy ze Stefano Terrazzino. Już w pierwszym odcinku okazało się, że aktorka nie może liczyć na taryfę ulgową. Wygląda jednak na to, że sprawiedliwość nie wyszła jurorom na dobre. Teraz niektórzy widzowie obwiniają ich za odpadnięcie pary. - Taki jest ten program, on ma swoje reguły i trzeba się ich trzymać - tłumaczył "Faktowi" Rafał Maserak.

Juror odniósł się również do plotek o rzekomym konflikcie ze Stefano. - Przed programem było, że jesteśmy przyjaciółmi i to jest nie fair. Więc w jednym tygodniu słyszałem, że po prostu będę go faworyzował, a teraz już się nienawidzimy. Dementuję plotki, jesteśmy kumplami, przyjaciółmi, więc nic się tu nie dzieje - wyjaśnił.

"Taniec z gwiazdami". Blanka wprost o gwiazdach, które mają taneczne doświadczenie

W rozmowie z Plotkiem na kontrowersyjny temat angażu gwiazd, które mają doświadczenie w tańcu, wypowiedziała się Blanka. Piosenkarka stanęła w ich obronie. - Wydaje mi się, że nie ma w tym też nic niesprawiedliwego, bo ciężko jest wybrać tak naprawdę osoby, które na pewno nie miały nic wspólnego nigdy z tańcem, bo są po szkołach aktorskich, w szkołach aktorskich też jest nieraz taniec - stwierdziła.

