"The Traitors. Zdrajcy" znów wywołali ogromne emocje. Podczas jednej z obrad Iza w ostrych słowach zaatakowała Natalię, a jej wypowiedź błyskawicznie rozpaliła internet i spotkała się z falą krytyki. - Słodki pączuszku, słodki pierdzący, nic nierobiący. Ja mam wrażenie, że przyjechałaś tutaj do jakiegoś teatru. Ty siedzisz i patrzysz, jak lojalni się tu zagryzają. (...) Przepraszam cię, ale naprawdę uważam, że powinnaś pogodzić się z trenerem personalnym - padło z jej strony. Później atmosfera była jeszcze bardziej napięta.

"The Traitors" z kolejnym konfliktem. Po przeprosinach padły zaskakujące słowa

W najnowszym odcinku Iza zdecydowała się przeprosić Natalię za swoje wcześniejsze słowa. Uczestniczka nie kryła emocji — przed kamerami pojawiły się łzy, a rozmowa szybko zeszła na osobisty temat. Iza przyznała, że jej motywacją jest chęć odkrycia, kto stoi za eliminacją jej siostry. - Ja chciałam cię przeprosić za to, co do ciebie wczoraj powiedziałam, bo wiem, że cię to zabolało. Dlatego cię przepraszam za słowa o trenerze i tak dalej. Bardzo bym chciała wiedzieć, kto w*****ł moją siostrę - usłyszeliśmy w TVN.

Natalia odpowiedziała równie szczerze, podkreślając, że granice zostały przekroczone. - Wiem, że kochasz swoją siostrę, ale nie możesz robić czegoś takiego, że idziesz po trupach po swoje. Jestem wyszczekana, prowadzę social media, pcham się na afisz do programu, ale uwierz mi, że jest masa ludzi w Polsce, która jest otyła i nie wychodzi z domu. To nie jest tak, że ja sobie zamówiłam otyłość, że sobie wybrałam otyłość - stwierdziła.

Iza ponownie wyraziła skruchę i spróbowała złagodzić sytuację. - Dlatego ja cię za to przepraszam. Nie chcę, żebyś brała to personalnie do siebie. Najważniejsza jest akceptacja samej siebie - dodała, po czym przytuliła Natalię. Chwilę później rozmowa niespodziewanie zmieniła ton - Iza wprost zasugerowała, że Natalia może być jedną ze zdrajców. - Nie mam siły być w programie - powiedziała nagle Natalia.

"The Traitors". Iza musiała powiedzieć to wprost

To nie koniec zaskakującej dyskusji. Iza postanowiła jeszcze bardziej oburzyć Natalię, mówiąc, że wie, kto wyrzucił siostrę Darię. - Yyy, co? - zapytała Natalia. Iza podzieliła się swoją teorią. - Powiedz, ty to zrobiłaś. Ty ją wyrzuciłaś - padło z jej strony. Zaczęły następnie rozmawiać o uczestnikach. - Wydaje mi się, że jednym ze zdrajców jest chłopak - powiedziała Iza.

- No ja idę za zdaniem, że to Marcin. Wiesz, że myślałam, że to ty? - usłyszeliśmy ponadto. Iza otworzyła się następnie przed kamerami. - Natomiast jestem w 100 proc. pewna, że ona jest zdrajcą - przekazała, mówiąc o Natalii. W gronie zdrajców na chwilę obecną znajdują się Natalia, Igor oraz Wojtek.

