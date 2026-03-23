Magdalena Boczarska występuje w 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Aktorce partneruje Jacek Jeschke. Nie da się ukryć, że to jedna z faworytek do wygrania Kryształowej Kuli. W czwartym odcinku zaprezentowała pełne emocji tango. Na parkiecie towarzyszył jej nie tylko trener Jeschke, ale również partner Mateusz Banasiuk, co dodało występowi wyjątkowego charakteru. Już od pierwszych sekund, gdy pojawił się efektowny przewrót, było jasne, że będzie to jeden z najmocniejszych momentów wieczoru. Jurorzy przyznali maksymalne noty, a w sieci natychmiast zaroiło się od komentarzy zachwyconych gwiazd.

"Taniec z gwiazdami". Magdalena Boczarska zatańczyła tango. Co na to gwiazdy?

Gwiazdy były poruszone występem Magdaleny Boczarskiej. "Najpiękniejszy występ ever" - komentowała Karolina Pisarek. Inne znane osoby również podkreślały poziom techniczny i sceniczny aktorki. "Coś niesamowitego. Najpiękniejsze tango, jestem zachwycona techniką, wyrazem, choreografią. Mistrzostwo" - uznała Ewa Szabatin. "Wszystko. Wasz taniec, pracowitość, charyzma, stroje, choreografia, światło. Wszystko było majstersztykiem. Uczta dla oka pod każdym względem" - podkreśliła Patricia Kazadi.

"Fenomenalnie" - skwitowała jednym słowem Katarzyna Cichopek. "Obłęd. Nie mogłam się zdecydować na jednego bohatera tego spektaklu, nie mogłam oderwać oczu. Co za pasja, siła i miłość" - dodała Anna Nowak-Ibisz. To tylko niektóre z komentarzy. Po przeczytaniu wszystkiego Magdalena Boczarska zwróciła się do fanów i znajomych miłymi słowami. "Dziękuję wam za te wszystkie ciepłe słowa. Mega miło" - podkreśliła. "Ile miłych wiadomości. Dziękuję wam" - dodał Banasiuk. "Dołączam się! Dziękujemy wam pięknie! Wzrusz na maxa" - skwitował Jeschke.

"Taniec z gwiazdami". Magdalena Boczarska zaskoczyła wyznaniem. Mocne słowa

Przed trzecim odcinkiem "Tańca z gwiazdami" Magdalena Boczarska zabrała Jacka Jeschke do klubu kaskaderów, chcąc, jak sama podkreśliła, "pokazać mu trochę jej świata". Przy okazji rozmowy o nowych wyzwaniach zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie przed kamerami. - Zdaję sobie sprawę, że jestem postrzegana jako silna osoba, myślę, że niejednokrotnie tę postawę wymusiło na mnie życie. Potrafiłam być w niejednej rozsypce, przeżyć niejeden koniec świata. Nauczyłam się prosić o pomoc. Nauczyłam się przyznawać do swojej słabości. Nikt nie jest silny przez cały czas - wyznała uczestniczka "Tańca z gwiazdami". ZOBACZ TEŻ: Widzowie oniemieli po występie Boczarskiej i Banasiuka w "Tańcu z gwiazdami". W komentarzach się dzieje

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!