Weronika Fabijańska, czyli siostra Sebastiana Fabijańskiego, zwróciła na siebie uwagę widzów w rodzinnym odcinku "Tańca z gwiazdami". Wspólnie z bratem zaprezentowała energetyczną sambę z elementami hip-hopu, która przypadła do gustu zarówno jurorom, jak i internautom. W sieci szybko pojawiła się fala komplementów pod jej adresem.

Rodzinny odcinek upłynął w miłej atmosferze. Na koniec nikt nie odpadł - każdy uczestnik mógł zatem czuć się bezpiecznie. Nie zabrakło tego wieczoru gwiazd w towarzystwie bliskich osób. Fabijański zaprosił siostrę, która zawodowo spełnia się na parkiecie. Show w wykonaniu rodzeństwa i Julii Suryś zdobyło 34 punkty. Co możemy znaleźć w komentarzach?

"Czułam się jakbym oglądała 'Step Up'", "Siostra pozamiatała, patrzyłam tylko na nią", "Przepraszam Sebastian, ale patrzyłam tylko na twoją siostrę", "Ta para jak zawsze sztos, ale siostra.., No zmiotła wszystkich ze sceny", "Przecież to taneczne show! Przechwycili elementy samby, zatańczyli przekozacko, więc skąd te oceny? Jedni jak robią show dostają dziesięć, innym obniża się punktację…" - czytamy na Instagramie.

Sebastian Fabijański pokazał studio "Tańca z gwiazdami" nie tylko siostrze. Parkiet widział również Bastek

O tanecznej przygodzie aktora wie oczywiście jego syn Bastian, który oglądał tatę na próbach do odcinka. -Mój syn bardzo pozytywnie zareagował. Bardzo. Wydaje mi się, że mu się podobało. Widział taniec, oglądał. Myślę, że to ważne dla niego i dla mnie, że on tutaj jest, że to widzi. Nie chodzi o to, że to jest popis taty, tylko o to, że on tu jest, że to jest nasze - nie jest to tylko o mnie i moim udziale w tym programie, ale również o moim życiu, które jest, jakie jest - przekazał Fabijański Esce.

Nie chciał jednak, aby jego syn był na odcinku na żywo, ponieważ nie jest przekonany do tego, że takie środowisko byłoby dobre dla pięciolatka. Każdy odcinek to masa emocji, hałasu, tłum i pamiętajmy, że cały show trwa więcej niż dwie godziny.

