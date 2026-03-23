Za nami kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami". Tym razem uczestnicy zaprosili na parkiet swoich najbliższych. Z programem nie pożegnała się żadna para. Nie da się ukryć, że mimo wszystko był to naprawdę emocjonujący wieczór. Internet zapłonął po tangu argentyńskim Magdaleny Boczarskiej, Mateusza Banasiuka i Jacka Jeschke. Sporo mówi się również o sambie Sebastiana Fabijańskiego. Niektórym w pamięci utknęła także jedna z wypowiedzi Tomasza Wygody. Co takiego powiedział juror?

"Taniec z gwiazdami". Tomasz Wygoda zaskoczył przemyśleniami

Nie da się ukryć, że Tomasz Wygoda lubi czasem pofilozofować. Po tańcu Kamila Nożyńskiego, jego syna i Izabeli Skierskiej, juror pozwolił sobie na głębokie refleksje, którymi nie omieszkał podzielić się z widzami. -To charakterne tango trzypakowe. Piękna siła zatrzymania, ładne pozy, zatrzymałeś ramę. Dzisiaj jest ta męskość bardzo osadzona - zaczął. Po chwili wyszedł na parkiet i tam kontynuował swoją wypowiedź. -Kobiecość, wrażliwość, nawilżenie i łza. Jesteśmy ludźmi i jest w nas żywa woda - dodał, zwracając uwagę, że w tańcu Nożyńskiego brakowało "pary wodnej".

Co miał na myśli? Zdecydowana większość internautów nie ma pojęcia. Po jego wypowiedzi w sieci pojawiło się sporo komentarzy poirytowanych widzów. "Co ten Tomasz nawija?", "Tomasz gada kocopoły. Nie da się już tego słuchać", "Pan Tomasz chyba troszkę odpłynął po tańcu Kamila" - czytamy.

"Taniec z gwiazdami". W czwartym odcinku Kamil Nożyński opowiedział o byłej partnerce

Podczas tego wyjątkowego wieczoru Nożyńskiego wspierali synowie. W materiale, który produkcja pokazała przed tańcem, aktor zdradził, że dzieci są dla niego całym światem. - Moi synowie są najważniejsi w moim życiu. Zrobiłbym dla nich wszystko. (...) Pamiętam to, jak dziś, jak usłyszałem bicie serca Antka, gdy był taką małą fasolką w brzuchu, aż mi się nogi ugięły z wrażenia - opowiadał. Krótko po tańcu Nożyński podzielił się spontanicznym wyznaniem na temat relacji z matką jego dzieci. Aktor podkreślił, że mimo iż ich związku nie udało się uratować, mają cały czas bardzo dobry kontakt ze względu na chłopców.

