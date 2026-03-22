W czwartym odcinku "Tańca z gwiazdami" uczestnicy zaprosili na parkiet swoich bliskich. Ogromne emocje wywołał występ Magdaleny Boczarskiej, która wykonała zmysłowe tango argentyńskie z Jackiem Jeschke i swoim życiowym partnerem Mateuszem Banasiukiem. Zachwyceni byli nie tylko jurorzy, ale również widzowie przed telewizorami.

"Taniec z gwiazdami". Boczarska, Banasiuk i Jeschke zgarnęli komplet punktów

Po występie Magdaleny Boczarskiej w studiu rozległy się gromkie brawa. - To było zmysłowe, dynamiczne. (...) Takie perełki chowamy do naszego pudełeczka "Tańca z gwiazdami" - zachwycał się Rafał Maserak. - U was tak widać, że wy jesteście po prostu odnalezieni. To się pięknie przekłada na wasz taniec, który był spektakularny, wyjątkowy, niesamowity. Ja zapomniałam, kto jest amatorem tanecznym, a kto zawodowcem. Magda, jesteś tak świadoma swojego ciała - chwaliła Iwona Pavlović.

Niedługo później nagranie z występu trafiło do sieci. W komentarzach zaroiło się od zachwytów. "Najpiękniejszy występ ever", "Ja jeszcze zbieram szczękę z podłogi. Wielkie wow", "Taniec na najwyższym poziomie - prawdziwa uczta dla oka", "To była totalna petarda", "Obłędne tango" - czytamy. A wy Jak oceniacie występ Boczarskiej, Banasiuka i Jeschke?

Magdalena Boczarska oczarowała Mateusza Banasiuka już na pierwszym spotkaniu

Przed tańcem wyemitowano krótki materiał, w którym para opowiedziała o swojej relacji. Okazuje się, że aktorka już podczas pierwszej rozmowy zrobiła na Banasiuku spektakularne wrażenie. - Pamiętam jej spojrzenie i poczucie humoru. No oczarowała mnie po prostu - wspominał. - Napisał mi SMS-a: "Spotkanie z tobą stało się dla mnie obsesją" i sobie wtedy pomyślałam: "Dobry jest, to się z nim spotkam" - żartowała w tym samym materiale Boczarska.

