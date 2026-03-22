Kamil Nożyński walczy obecnie z innymi uczestnikami o Kryształową Kulę "Tańca z gwiazdami". W odcinku z 22 marca gwiazdy występowały na parkiecie show wraz ze swoimi bliskimi. Aktorowi towarzyszył starszy syn. Krótko potem Nożyński zabrał głos na temat relacji ze swoją byłą żoną.

Zobacz wideo Leszczak o nowej relacji i o tym, jak wychowuje syna. Czego szuka w nowym związku?

Nożyński zaprezentował wraz z partnerką Izabelą Skierską oraz synem Antonim tango. Jury oceniło je dość dobrze, gdyż na 32 punkty. Tuż po występie na parkiet wybiegł również młodszy z synów aktora, przytulając ojca i brata, wręczając przy tym także bukiet towarzyszącej im tancerce. Krótko potem Nożyński postanowił podzielić się wyznaniem na temat jego relacji z mamą chłopców. Aktor podkreślił, że mimo iż ich związku nie udało się uratować, mają cały czas bardzo dobry kontakt ze względu na dzieci. Jak zaznaczył, bardzo zależy im na tym, aby chłopcy byli szczęśliwi.

Co ważne, Nożyński rzadko wypowiada się na tematy dotyczącego jego życia prywatnego. Z byłą żoną pojawiali się jednak przed laty na wydarzeniach medialnych, gdy gwiazdor m.in. promował serial "Ślepnąc od świateł".

Artykuł aktualizowany