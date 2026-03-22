"The Traitors. Zdrajcy" to program, który od początku budził mnóstwo emocji. Wygląda na to, że trzecia edycja w niczym nie będzie ustępować dwóm poprzednim. Produkcji po raz kolejny udało się zwerbować naprawdę ciekawych uczestników. Są wśród nich m.in. ksiądz, funkcjonariusze policji i pilot odrzutowca. Ostatnio wyjątkowo głośno zrobiło się na temat tego ostatniego. Wszystko za sprawą nagrania, w którym 25-latek opowiedział o zarobkach na swoim stanowisku.

"The Traitors. Zdrajcy". Pilot Igor zaskoczył wyznaniem na temat zarobków

Igor Powierża, bo tak nazywa się ów pilot, cieszy się w sieci sporą popularnością. Na TikToku i Instagramie opowiada o pracy za sterami odrzutowców. W jednym z filmów zdradził, ile można zarobić na takim stanowisku. - Świeży pilot zaraz po szkoleniach może liczyć na około 15 tysięcy złotych na rękę, zaczynając od najmniejszych odrzutowców. Oczywiście wraz z liczbą godzin możemy przejść na fotel kapitański. Tam możemy wtedy liczyć na zarobki ok. 25-30 tysięcy złotych, ale jeśli trafimy np. na prywatnego właściciela, który ma super duży samolot, to tam zarobki oficera to są okolice 30-40 tysięcy, a kapitan potrafi zarobić nawet 60 tysięcy złotych miesięcznie - tłumaczył.

W tym samym nagraniu podkreślił, że przy wyborze tego zawodu nie należy kierować się jedynie pieniędzmi. - To przede wszystkim pasja i miłość do tego. Bez tego na pewno nie ma co tutaj liczyć na rozbudowaną ścieżkę kariery - dodał.

"The Traitors. Zdrajcy". Pod nagraniem Igora zawrzało. "Powinien zarabiać..."

Wygląda na to, że zdecydowana większość internautów miała nieco inne wyobrażenie o zarobkach pilota. Pod nagraniem Igora zaroiło się od komentarzy. "Kierownik czy dyrektor w firmie zarabiają więcej, a nic prawie nie robią! Pilot, z którym ludzie lecą, powinien zarabiać dużo lepiej!", "Tylko tyle? To chyba jakiś żart", "To nie tak dużo, szkolenie jest bardzo drogie" - pisali. A Wy co myślicie na ten temat?

