"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł w czwartym odcinku? [AKTUALIZACJA]

W tym sezonie "Tańca z gwiazdami" nie brakuje zaskoczeń. Tydzień temu z programem pożegnali się Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino, mimo iż przez wielu byli typowani na faworytów do zwycięstwa. W programie zostało dziesięć par, a 22 marca zaprezentują się na parkiecie z bliskimi osobami w odcinku rodzinnym. Kto tym razem wypadł najlepiej, a dla kogo jurorzy byli surowi? Śledźcie naszą relację na żywo!

"Taniec z gwiazdami". Jak uczestnicy poradzili sobie w odcinku rodzinnym?

Jeszcze przed emisją odcinka produkcja "Tańca z gwiazdami" uchyliła nieco rąbka tajemnicy. Wiadomo m.in., że w odcinku rodzinnym Iza Miko wystąpi w towarzystwie swojego taty, Sebastian Fabijański zatańczy z siostrą Weroniką, Mateusz Pawłowski z dziewczyną Kornelią, a Magdalena Boczarska - z ukochanym Mateuszem Banasiukiem.

W czwartym odcinku jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się Hanna Żudziewicz i Gamou Fall ze swoim siostrzeńcem. Ich salsa niezwykle spodobała się jurorom i dostali za nią 39 punktów. Następnie przyszedł czas na Izabelę Skierską i Kamila Nożyńskiego, który do odcinka rodzinnego zaprosił swojego syna. Za tango otrzymali 32 punkty. Paulina Gałązka, która trenuje pod opieką Michała Bartkiewicza, postanowiła zatańczyć w towarzystwie mamy. Ich walc angielski został oceniony na 36 punktów.

Po przerwie w walcu wiedeńskim zaprezentowali się Wojciech Kucina i Natsu, która zatańczyła razem z tatą. Jurorzy mieli kilka uwag do ich występu i przyznali im 27 punktów. Następnie przyszła kolej na Jacka Jeschke i Magdalenę Boczarską. Aktorka do programu zaprosiła Mateusza Banasiuka i zatańczyli wspólnie tango. Ich występ zachwycił jury i otrzymali za niego 40 punktów.

