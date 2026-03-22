Marcin Prokop sprawdza się jak prezenter i konferansjer. Od lat związany jest ze stacją TVN, gdzie jest jednym z gospodarzy "Dzień dobry TVN". Był też prowadzącym "Mam talent!" (partnerował mu Szymon Hołownia), a od 2024 roku zasiada w programie w fotelu jurora. Jego komentarze w formacie nie zawsze się wszystkim podobają.

Marcin Prokop tak skomentował występ nastolatka w "Mam talent!"

21 marca na antenie TVN wyemitowano najnowszy odcinek "Mam talent!". Widzowie zobaczyli wiele występów. W pamięć z pewnością zapadło im show, które zaprezentował 12-letni Wiktor Różański, który przedstawił się jako mistrz sauniarstwa. Chłopiec wystąpił na scenie z choreografią, do której potrzebował ręcznika. Zza kulis jego zmagania oglądali bliscy oraz Paulina Krupińska oraz Jan Pirowski. Prezenterka była pod wrażeniem ruchów Wiktora.

Występ nastolatka nie spodobał się jednak Agustinowi Egurroli oraz Marcinowi Prokopowi. Obaj wcisnęli przycisk z krzyżykiem podczas jego występu. Wcześniej jednak dziennikarz w nieprzyjemny sposób komentował występ chłopca.

Jakby to robił nad basenem, gdzieś w Egipcie, to byłby sztos, ale w naszym programie? Choreografia jest powtarzalna. Ile można szmatą machać?

- mówił do Wieniawy, która nie odzywała się i oglądała występ.

Internauci oburzeni słowami Marcina Prokopa

Skrót występu chłopca pojawił się w mediach społecznościowych "Mam talent!". "'Ile można szmatą machać?' - Zgadzacie się z Marcinem?" - zapytano na facebookowym koncie formatu. Wielu internautów postanowiło skrytykować sposób, w jaki wypowiedział się juror. "Nawet jeżeli dla pana Prokopa występ nie był dobry, to tekst 'ile można szmatą machać' mógł sobie darować, bo zwyczajnie nie był na miejscu", "Chłopak potrzebuje wsparcia. Prokop nieładnie" - grzmieli w komentarzach.

Podobnych słów było więcej. "Augustin, Marcin z całym szacunkiem, jak można w dzisiejszych czasach podcinać skrzydła młodemu człowiekowi? Młody ma pasję! Na pewno lepszą niż godziny przed komputerem... Szacun młody", "Panowie z jury bardzo nieładnie... Chłopiec ma pasję i świetnie się to ogląda. Moim zdaniem jest to talent. Jesteś super chłopak. Inni niech Ci zazdroszczą" - czytamy.

Byli jednak i tacy, którzy zgadzali się z opinią Prokopa. "Dla mnie ten występ też nie był wystarczający na ten program. Zdecydowanie za mało. Ale chłopak naprawdę fajny i ma ciekawy talent, nad którym trzeba popracować", "No, ok, fajnie, ale co pokaże następnym razem?" - dociekali widzowie.

