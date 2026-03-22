22 marca widzowie "Tańca z gwiazdami" zobaczą odcinek specjalny. Uczestnicy zaprosili do udziału swoich najbliższych, którzy również pojawią się na parkiecie. Iza Miko wystąpi z tatą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z ich wspólnego treningu. Fani "Rancza" z pewnością od razu rozpoznali tatę aktorki. Wcielił się w serialu w charakterystyczną postać.

Zobacz wideo Do "TzG" angażują gwiazdy, które dobrze tańczą. Blanka widzi niesprawiedliwość?

Angaż Izy Miko w "Tańcu z gwiazdami" wywołał spore kontrowersje. Wielu fanów programu uważało, że jest to wysoce niesprawiedliwe ze względu na jej spore doświadczenie taneczne. Aktorka stworzyła parę z Albertem Kosińskim i zdaje się nie przejmować komentarzami. W pierwszym tańcu duet zaprezentował paso doble, które jury oceniło na 37 punktów. W kolejnym odcinku zobaczyliśmy ich w rumbie, za co otrzymali 33 punkty. Za trzecim razem zatańczyli walca angielskiego, który oceniono na 48 punktów (w jury zasiadła również Kayah).

Co zobaczymy w czwartym odcinku? Iza Miko przygotowuje się do występu u boku taty. Opublikowała humorystyczny filmik z sali treningowej. Ojcem gwiazdy jest Aleksander Mikołajczak. Wielu kojarzy go z roli naczelnika Bieżuna z Regionalnej Izby Obrachunkowej w "Ranczu". Wystąpił również w m.in. "Klanie", "Pierwszej miłości" oraz "Na dobre i na złe". Z pewnością znacie jego głos. Aktor spełnia się w dubbingu. Usłyszeliśmy go w polskiej wersji językowej takich produkcji jak: "Niesamowity Spider-Man", "Harry Potter i Książę Półkrwi", "Shrek Trzeci" czy "Avengers: Czas Ultrona".

"Taniec z gwiazdami". Mateusz Pawłowski pojawi się na parkiecie z ukochaną. W końcu ją pokazał!

Mateusz Pawłowski występuje w programie w parze z Klaudią Rąbą. Aktor rzadko mówi o życiu prywatnym, ale wiadomo, że spotyka się z tajemniczą blondynką. Starał się jednak nie pokazywać ukochanej. Wiadomo, że wystąpią razem w rodzinnym odcinku "Tańca z gwiazdami". Fani aktora mogli się zdziwić, gdy gwiazdor "Rodzinki.pl" opublikował z nią nagranie na TikToku. Rąba, Pawłowski i jego ukochana szaleli na parkiecie. Tu znajdziecie nagranie: Stało się! Pawłowski pokazał ukochaną. Tak ćwiczą przed odcinkiem "Tańca z gwiazdami"

