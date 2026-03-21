Nowy sezon "The Voice Kids" powoli zbliża się do końca etapu przesłuchań w ciemno. Blanka, Cleo i Tribbs kompletują swoje drużyny, wciąż szukając najlepszego głosu w Polsce. W odcinku z 21 marca mieliśmy okazję zobaczyć występ dziesięcioletniego Konrada Pochwały, który podbił serca trójki trenerów. Przypomnijmy, że odcinki "The Voice Kids" można oglądać w soboty o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

"The Voice Kids". Konrad zachwycił trenerów. Jego brat też występował w programie

Konrad zaśpiewał przed jury utwór "Save Your Kisses For Me" autorstwa Brotherhood of Man. Jego występ sprawił, że trójka trenerów postanowiła odwrócić swoje fotele z zachwytu. To właśnie wtedy Cleo zdała sobie z czegoś sprawę. - Ja już jakbym widziała te oczy. Ty tu byłeś w tym programie już? - zapytała chłopca jurorka. Wtedy uczestnik przypomniał, że w siódmej edycji show pojawił się jego starszy brat. Cleo nie kryła ekscytacji. Prędko zaprosiła brata Konrada zza kulis na scenę. - Mini wersja. Niesamowite - skomentowała wokalistka, gdy stanęła obok rodzeństwa i przytuliła obydwu braci. Ostatecznie Konrad poszedł jednak do drużyny Blanki.

Internauci bardzo pozytywnie ocenili przy tym występ dziesięciolatka. "Taki głos w takim małym ciele. Wow", "Kondziu rozwali w bitwach! Zobaczycie!", "Pięknie zaśpiewał", "Konrad to był świetny występ. Masz rewelacyjną energię. Scena cię kocha. Powodzenia w dalszych etapach programu" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Jurorzy oniemieli po tym występie. "Rzadko się zdarza, że mam ciary na całym ciele"

Niemal w każdym odcinku show jurorzy mają do czynienia z prawdziwymi "perełkami" wśród uczestników. Stało się tak również przy okazji występu 12-letniej Oli Piłat, która zaprezentowała przed jurorami utwór "Bye" Ariany Grande. Jej wykon zachwycił Tribbsa, Blankę i Cleo, którzy odwrócili swoje fotele. - Aż mnie wykręciło. Rzadko się zdarza, że mam ciary na całym ciele - skomentowała Cleo.

Podobne zdanie miała jej młodsza koleżanka. - Dla mnie jesteś zjawiskowa! Masz wyjątkowy głos, idealnie poruszasz się po wszystkich rejestrach, nadajesz swój styl. Dla mnie jesteś full pakietem, żeby iść po wygraną tego programu - dodała od siebie Blanka.