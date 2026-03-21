"Milionerzy" to jeden z najbardziej znanych teleturniejów w historii telewizji. Program nie stracił na popularności mimo zmiany stacji. Wcześniej widzowie oglądali go w TVN. Od jakiegoś czasu nowe odcinki emitowane są od poniedziałku do czwartku w Polsacie. 12 marca w programie padł kolejny milion. Emocje po wygranej pani Elżbiety z Warszawy jeszcze nie opadły, a produkcja już przyszykowała dla widzów kolejny odcinek pełen wrażeń. Wystąpią w nim znane gwiazdy.

"Milionerzy". Nie do wiary, kto zasiądzie naprzeciw Huberta Urbańskiego

W Poniedziałek Wielkanocny Polsat wyemituje odcinek specjalny, w którym pojawią się prowadzący "halo tu polsat" - Ola Filipek i Aleksander Sikora oraz komentatorzy "Ninja Warrior" - Jurek Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski. Każdy z duetów będzie miał szansę powalczyć o wygraną na szczytny cel - wsparcie Fundacji Polsat. Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, pytania w odcinku specjalnym będą w większości dotyczyć kultowych produkcji Disneya. Premierę będzie miał także kolejny element nowej formuły teleturnieju - pytanie w formie obrazka, znane m.in. z programu "The Floor".

"Milionerzy". Co pani Elżbieta z Warszawy zrobi z wygraną?

Po nagraniach świeżo upieczona zwyciężczyni udzieliła krótkiego wywiadu, w którym zdradziła, na co przeznaczy wygrane pieniądze. "Tak jak mówiłam w programie, mam dwoje dzieci, które bardzo kocham. Syna i córkę. Syn jest starszy, córka młodsza. Są światłem mojego życia. (...) Bardzo chciałabym im ułatwić start w dorosłość. W tej chwili bardzo ciężko jest młodym ludziom. Nie mówię, że nam było łatwo - do dzisiaj spłacam kredyt mieszkaniowy. Niemniej tak sobie myślę, że jeżeli im będzie trochę lżej, to bardzo mnie to ucieszy. Dlatego po prostu dołożę im się do mieszkań. Chciałabym, żeby jedno i drugie miało swój kąt, który mogłoby nazwać swoim domem" - mówiła.

