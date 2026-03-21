"Familiada" jest jednym z najpopularniejszych programów w polskiej telewizji. Każdy odcinek show oglądają tysiące widzów, którzy sami przy okazji sprawdzają swoją wiedzę na konkretny temat. W wyemitowanym 21 marca epizodzie jedno z pytań dotyczyło rzek we Francji. Doszło przy tym do dość nietypowej sytuacji na antenie.

"Familiada". Po pytaniu o rzeki we Francji uczestniczka powiedziała: "Będę memem"

W ostatnim odcinku programu walczącymi o wygraną drużynami były "Liski rabusie" oraz "Rodzice piłkarek". O krok od finału była pierwsza z nich, która przed ostatnim pytaniem miała już 296 punktów. Wtem Karol Strasburger poprosił o podanie nazw trzech rzek we Francji. "Rodzice piłkarek" zdążyli wymienić Loarę oraz Sekwanę, lecz nie znali innych. Wtedy pytanie przeszło do drugiej grupy. Dwie osoby z "Lisków rabusiów" zaproponowały rzekę Rodan. Jak się okazało, kapitanka ekipy Aneta zdecydowała jednak wyłamać się.

No dobra, trudno, powiem. Tamiza. (...) Nie wiem, trudno. Raz się żyje. Najwyżej będę memem

- odpowiedziała ostatecznie prowadzącemu uczestniczka, ku zaskoczeniu stojących obok znajomych i Strasburgera. - Tamiza? Na pewno? - dopytał prezenter. Oczywiście poprawnym wyborem była wspominana Rodan, gdyż Tamiza jest rzeką płynącą przez Wielką Brytanię. Niestety Aneta przypieczętowała tym los swojej drużyny, która nie dostała się przez to do finału.

To nie pierwszy raz, gdy odpowiedź uczestników "Familiady" zaskakuje

Przypomnijmy, że do podobnej sytuacji doszło także w odcinku wyemitowanym w grudniu 2025 roku. Tamtym razem poszło jednak o odpowiedź uczestnika, którego drużyna dostała się już do finału. Strasburger poprosił go, by wskazał "wyspę w Europie". - Madagaskar - powiedział szybko gracz. Jak wiadomo, Madagaskar jest jedną z największych wysp na świecie, lecz znajduje się w Afryce. Uczestnik dostał wówczas zero punktów. Widzowie nie mogli przejść obok tej sytuacji obojętnie. "No pięknie. Mam nadzieję, że ta odpowiedź przejdzie do historii teleturnieju", "Ten teleturniej to istna wylęgarnia internetowych memów" - mogliśmy przeczytać pośród ich wpisów w mediach społecznościowych.

