"Kocham Cię, Polsko" to format, który pierwszy raz pojawił się w TVP w 2009 roku. Jesteśmy świadkami drugiego wznowienia formatu. Najpierw prowadzącym był Maciej Kurzajewski, później Barbara Kurdej-Szatan, a obecnie jest to Marzena Rogalska. Co ciekawe, dziennikarka brała udział w pierwszej odsłonie programu jako liderka drużyny. Trzeci odcinek, który wyemitowano 20 marca w TVP2, wzbudził kontrowersje. Widzowie oburzają się, że jedna z kobiet obecnych na publiczności, korzystała z telefonu i podpowiadała zespołowi Michała Koterskiego.

"Kocham Cię, Polsko". Oburzenie widzów sięgnęło zenitu! Chodzi o publiczność

W trzecim odcinku w drużynie Michała Koterskiego pojawiły się: Anna Mucha, Joanna Jędrzejczyk oraz Olga Łasak. Jeśli chodzi o zespół Filipa Gurłacza, zobaczyliśmy w nim: Łukasza Kadziewicza, Grzegorza Halamę i Roberta Koszuckiego. Widzowie zdążyli już ocenić najnowszy epizod "Kocham Cię, Polsko". Narzekali na zbyt głośne krzyki w programie, które przeszkadzały im w odbiorze. To jednak nie było wszystko.

Okazuje się, że fani show zauważyli irytujący szczegół na publiczności. Chodzi o kobietę, która podpowiadała drużynie, korzystając przy tym z telefonu. Wszystko działo się przy okazji licytacji o znajomość wersów piosenki "Baśka" Wilków. "Bardzo niefajna sytuacja dziś, że w drużynie Koterskiego kobieta z publiczności siedzi z telefonem i wszystko sprawdza. Bardzo to psuje odbiór", "Dlaczego w drużynie Koterskiego pani z publiczności na telefonie sprawdzała tekst piosenki 'Baśka'?" - dopytywali wściekli internauci.

"Kocham Cię, Polsko". Wpadka Marzeny Rogalskiej. To zrobiła Anna Mucha

Do kalamburów drużyna Koterskiego wybrała Annę Muchę. Aktorka szybko poradziła sobie z trudnym zadaniem, a zespół bez problemów odgadywał kolejne zagadnienia. Gdy zespół odgadł cztery hasła, prowadząca ogłosiła koniec, a to od razu wywołało radość w teamie Koterskiego. Szybko się okazało, że było to jednak przedwczesne. Marzena Rogalska zaliczyła wpadkę.

Tak naprawdę drużyna musiała odgadnąć jeszcze jedno hasło, by mówić o wygranej. Mieli jednak bardzo mało czasu, ale Anna Mucha się tym nie przejęła. Zachowała zimną krew i zaprezentowała ostatnie zagadnienie. Drużynie udało się je odgadnąć i dzięki temu zdobyli maksymalną liczbę punktów.

