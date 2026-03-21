W bieżącej edycji programu "The Voice Kids" w roli trenerów zadebiutowali Tribbs oraz Blanka. Popularny producent muzyczny szybko złapał świetny kontakt z koleżankami z jurorskich foteli. Pomiędzy przesłuchaniami kolejnych zdolnych amatorów Tribbs wdał się w pogadankę z Cleo i Blanką. Wyjawił przy tym jedną tajemnicę związaną ze swoją żoną.

Żona Tribbsa pracowała przy "The Voice". "Miała specjalną rolę"

Tribbs, czyli Mikołaj Trybulec, poślubił Żanetę Płudowską w lipcu 2024 roku. Wcześniej byli parą przez kilka lat. Żona Tribbsa to była Miss Mazowsza i modelka, ale okazuje się, że ma swój udział także w formacie "The Voice" i doskonale zna kulisy programu. - Żaneta w edycji "dużego" Voice’a miała specjalną rolę. Była osobą z produkcji, która otwiera drzwi do świata "The Voice" dla nowych uczestników (...). Dzięki temu wiedziałem, że tu w "The Voice" panuje taka fajna atmosfera i że to jest wyjątkowe miejsce - wyznał Tribbs koleżankom z jury na planie programu.

Tribbs opowiedział o początku znajomości z przyszłą żoną. Poznali się na planie teledysku

Cleo była wyraźnie zaskoczona wyznaniem Tribbsa i zaciekawiona historią relacji muzyka ze swoją żoną. Postanowiła dopytać trenera "The Voice Kids" o moment poznania ukochanej. Okazuje się, że Tribbs poznał swoją przyszłą żonę na planie jednego z teledysków. - Z Żanią poznaliśmy się na planie klipu mojego duetu alternatywnej muzyki Linia Nocna - powiedział. Cleo nawiązała do jednej ze swojej piosenek i stwierdziła, że Żaneta jest "bratnią duszą" Tribbsa. - Dziewięć lat - odpowiedział krótko muzyk. Ta informacja także wywarła ogromne wrażenie na osobach obecnych w studiu. Co jeszcze zdradzą trenerzy "The Voice Kids" w najnowszym odcinku programu? Widzowie dowiedzą się już w sobotę o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

