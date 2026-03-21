Michał Wiśniewski postanowił dłużej nie ukrywać prawdy o swoim małżeństwie i 18 marca opublikował nagranie, w którym przyznał, że to koniec jego związku z Polą Wiśniewską. Sprawa jest rozwojowa, a fani cały czas obserwują kolejne ruchy muzyka i jego (jeszcze) żony. Wokalista dzień po oświadczeniu wypuścił piosenkę, której tekst był dla wielu wymowny. Tu przeczytacie więcej: Michał Wiśniewski wypuścił piosenkę dzień po ogłoszeniu rozstania. Tekst wiele mówi. Piosenkarz 21 marca wykonał utwór w studiu "halo tu polsat". Zanim to jednak zrobił, doszło do niezręcznej sytuacji.

Zobacz wideo Ania Świątczak o Michale Wiśniewskim. "Najpierw czuć jego perfumy, potem wchodzi on"

Michał Wiśniewski gościł w "halo tu polsat". Na koniec rozmowy prowadzący, Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny, zapowiedzieli, że wykona najnowszą piosenkę "Byliśmy...". Muzyk odniósł się do plotek na temat tekstu utworu. - Wszyscy dywagują, dlaczego ta piosenka i dla kogo. Nic bardziej mylnego. Nie będziemy dzisiaj mówić o tym, co poeta chciał powiedzieć, ale bardzo zapraszam. To jest bardzo uczciwy i piękny utwór - przyznał.

Wtedy doszło do dość niezręcznego momentu. - My wiemy, dla kogo ten utwór - skomentowała Paulina Sykut-Jeżyna. - My wiemy, dla kogo (jest utwór - przyp. red.), nawiązujesz do swojego oświadczenia - ocenił Tomasz Wolny. Michał Wiśniewski nie omieszkał odpowiedzieć na te słowa. - Ja chciałem tylko powiedzieć, a skąd ta pewność, że właśnie dla tej osoby. (...) Paulinka, Tomciu, nie odpowiem wam na to pytanie, ale zaśpiewam - skwitował wokalista.

Muzyk odwiedził śniadaniówkę Polsatu, by odpowiedzieć na pytanie: "Czy warto pomagać rodzicowi, który nas skrzywdził?". - Zostałem zabrany do domu dziecka, jak miałem dwa i pół roku. Od 30 lat jeżdżąc na akcję "Wiśnia dzieciom" i rozmawiając z dzieciakami, powtarzam, że rodziców ma się tylko jednych i rodzice to są też czyjeś dzieci. (...) Oni mają absolutnie prawo nie radzić sobie z życiem, jak każdy z nas. Popełniają po prostu błędy, tak jak my popełniamy ich całą masę - przyznał.

Wiśniewski wspominał również o tym, jacy byli jego rodzice. - Tata pił patologicznie i wciągnął mamę w ten alkoholizm. Miała 17 lat, jak się urodziłem. To było trudne dla dziewczyny, która była też z rodziny patologicznej. Dzisiaj mimo tego wszystkiego złego, co się wydarzyło, moja mama jest moim największym przyjacielem. Relacje można było zbudować od nowa - ocenił.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.