Jeden z uczestników programu "Kuchenne rewolucje", którego restauracja przeszła spektakularną metamorfozę pod okiem Magdy Gessler, trafił do szpitala. Widzowie mogą kojarzyć Irka Kuśmierczyka z odcinka realizowanego w Łodzi, gdzie wraz z ukochaną Sylwią prowadził lokal z kuchnią podhalańską. Restauracja zmagała się z poważnymi problemami finansowymi i organizacyjnymi. Udział w programie był dla nich szansą na nowy start i odbudowę zarówno biznesu, jak i relacji. Restauracja "Imber" radziła sobie świetnie. Wszystko zmieniło się po tragicznym zdarzeniu, po którym Irek musiał być hospitalizowany.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Hyży przemówiła ze szpitala. Tak się czuje

"Kuchenne rewolucje". Właściciel restauracji trafił do szpitala. Potrzebna była pilna operacja

Uczestnik "Kuchennych rewolucji miał wypadek. Teraz w sieci pojawiła się zbiórka na 150 tysięcy złotych. Żona Irka, Sylwia, opisała trudną sytuację, w jakiej znalazła się rodzina. "Kilka miesięcy temu nasze życie wywróciło się do góry nogami. W wyniku tragicznego zdarzenia mój mąż Irek doznał obrażeń czaszkowo-mózgowych i w ciężkim stanie trafił do szpitala" - czytamy na stronie. Okazało się, że stan mężczyzny się pogorszył. "Początkowo leczony był zachowawczo, jednak po kilku dniach w wyniku pogorszenia się jego stanu, został poddany operacji neurochirurgicznej. Od tamtej pory przebywa na oddziale intensywnej terapii. Ma zapewnioną godzinną rehabilitację, która pozwoliła Irkowi odzyskać świadomość" - przekazała załamana Sylwia.

"Jednak aby powrócić do zdrowia i do nas, niezbędna jest intensywna rehabilitacja, głównie neurologiczna. Aby zapewnić Irkowi taką opiekę, chcielibyśmy umieścić Irka w prywatnym ośrodku rehabilitacyjnym. Koszt pobytu to kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Taka kwota przekracza nasze możliwości finansowe, zakładając, że pobyt Irka może potrwać nawet kilka miesięcy. Dlatego prosimy was o pomoc!" - przekazano w opisie zbiórki. Niezwykle smutna historia właściciela restauracji chwyta za serce. 20 marca zebrana kwota wynosiła już 81 tysięcy złotych.

"Kuchenne rewolucje". Tak wyglądała rewolucja restauracji "Imber". Wszystko poszło gładko

Historia restauracji "Imber" to jeden z bardziej udanych przykładów przemian w "Kuchennych rewolucjach". Lokal, który wcześniej funkcjonował jako "Gargoły", przeszedł całkowitą zmianę, od nazwy, przez wystrój, aż po menu inspirowane kuchnią żydowską. Dzięki wskazówkom Magdy Gessler restauracja odzyskała popularność, a dziś uchodzi za ważny punkt na kulinarnej mapie Łodzi, przyciągając gości zarówno smakiem potraw, jak i wyjątkową atmosferą. W menu znajdują się między innymi: tatar ze śledzia, bulion barani oraz pulpety zapiekane w sosie jogurtowym. Opinie miejsca są w dużej mierze pozytywne. ZOBACZ TEŻ: Prawda o "Kuchennych rewolucjach" wyszła na jaw. Wiadomo, kto płaci za metamorfozy restauracji.

