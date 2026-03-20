Jeden z uczestników programu "Kuchenne rewolucje", którego restauracja przeszła spektakularną metamorfozę pod okiem Magdy Gessler, trafił do szpitala. Widzowie mogą kojarzyć Irka Kuśmierczyka z odcinka realizowanego w Łodzi, gdzie wraz z ukochaną Sylwią prowadził lokal z kuchnią podhalańską. Restauracja zmagała się z poważnymi problemami finansowymi i organizacyjnymi. Udział w programie był dla nich szansą na nowy start i odbudowę zarówno biznesu, jak i relacji. Restauracja "Imber" radziła sobie świetnie. Wszystko zmieniło się po tragicznym zdarzeniu, po którym Irek musiał być hospitalizowany.
Uczestnik "Kuchennych rewolucji miał wypadek. Teraz w sieci pojawiła się zbiórka na 150 tysięcy złotych. Żona Irka, Sylwia, opisała trudną sytuację, w jakiej znalazła się rodzina. "Kilka miesięcy temu nasze życie wywróciło się do góry nogami. W wyniku tragicznego zdarzenia mój mąż Irek doznał obrażeń czaszkowo-mózgowych i w ciężkim stanie trafił do szpitala" - czytamy na stronie. Okazało się, że stan mężczyzny się pogorszył. "Początkowo leczony był zachowawczo, jednak po kilku dniach w wyniku pogorszenia się jego stanu, został poddany operacji neurochirurgicznej. Od tamtej pory przebywa na oddziale intensywnej terapii. Ma zapewnioną godzinną rehabilitację, która pozwoliła Irkowi odzyskać świadomość" - przekazała załamana Sylwia.
"Jednak aby powrócić do zdrowia i do nas, niezbędna jest intensywna rehabilitacja, głównie neurologiczna. Aby zapewnić Irkowi taką opiekę, chcielibyśmy umieścić Irka w prywatnym ośrodku rehabilitacyjnym. Koszt pobytu to kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Taka kwota przekracza nasze możliwości finansowe, zakładając, że pobyt Irka może potrwać nawet kilka miesięcy. Dlatego prosimy was o pomoc!" - przekazano w opisie zbiórki. Niezwykle smutna historia właściciela restauracji chwyta za serce. 20 marca zebrana kwota wynosiła już 81 tysięcy złotych.
Historia restauracji "Imber" to jeden z bardziej udanych przykładów przemian w "Kuchennych rewolucjach". Lokal, który wcześniej funkcjonował jako "Gargoły", przeszedł całkowitą zmianę, od nazwy, przez wystrój, aż po menu inspirowane kuchnią żydowską. Dzięki wskazówkom Magdy Gessler restauracja odzyskała popularność, a dziś uchodzi za ważny punkt na kulinarnej mapie Łodzi, przyciągając gości zarówno smakiem potraw, jak i wyjątkową atmosferą. W menu znajdują się między innymi: tatar ze śledzia, bulion barani oraz pulpety zapiekane w sosie jogurtowym. Opinie miejsca są w dużej mierze pozytywne.
