Czwarty odcinek "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Na parkiecie pozostało dziesięć par. Tym razem uczestnicy zatańczą z bliskimi. Sebastian Fabijański postanowił na niedzielny występ zaprosić siostrę. W ubiegłym tygodniu podczas prób w studiu Polsatu towarzyszył mu syn Bastek. W rozmowie z Eską aktor opowiedział, jak malec zareagował na jego taniec.

Fabijański rozmawiał z Bastkiem o "Tańcu z gwiazdami". Jest dumny z jednego

Sebastian Fabijański zabrał syna do studia. "Myślę, że to ważne dla niego i dla mnie"

Wiele osób zastanawiało się, czy syn Fabijańskiego będzie go wspierał z widowni. Aktor nie uważa jednak, by był to dobry pomysł. "Nie wydaje mi się, że to jest w ogóle dla pięcioletniego dziecka dobre środowisko. Bardzo głośna muzyka, dużo bodźców, ludzie wokół, to nie byłoby chyba dobrym pomysłem, żeby on zasiadł na widowni tego programu" - mówił "Super Expressowi".

Bastek miał jednak okazję oglądać tatę na próbach. Aktor nie ukrywał, że wsparcie syna jest dla niego bardzo ważne. "Mój syn bardzo pozytywnie zareagował. Bardzo. Wydaje mi się, że mu się podobało. Widział taniec, oglądał. Myślę, że to ważne dla niego i dla mnie, że on tutaj jest, że to widzi. Nie chodzi o to, że to jest popis taty, tylko o to, że on tu jest, że to jest nasze - nie jest to tylko o mnie i moim udziale w tym programie, ale również o moim życiu, które jest, jakie jest" - opowiadał Esce.

Sebastian Fabijański zdradził, jak będzie wyglądał jego taniec w kolejnym odcinku. "Pokaz czystej radości"

Wygląda na to, że widzowie po raz kolejny zobaczą Fabijańskiego w energicznej choreografii. W tej samej rozmowie z Eską wspomniał, że przyszykował dla nich coś naprawdę wyjątkowego. "Zatańczymy z moją siostrą Weroniką Fabijańską, która tańczy i mam taką nadzieję, ze to będzie taki pokaz czystej radości z tańca. Styl absolutnie temu może pomóc i chciałbym, żebyśmy tak we troje naprawdę szczerze cieszyli tym tańcem" - opowiadał.

