Program "Kocham Cię, Polsko" zadebiutował na antenie TVP2 w 2009 roku i był emitowany przez trzy lata. Wówczas prowadzącym był Maciej Kurzajewski, a drużyny prowadziły Marzena Rogalska i Katarzyna Zielińska. Uczestnicy zmagali się z konkurencjami, w których musieli wykazać się wiedzą na temat naszego kraju. W 2016 roku format powrócił, a w roli prowadzącej zobaczyliśmy Barbarę Kurdej-Szatan. Ostatecznie dwa lata później show zdjęto z anteny. W przypadku programu sprawdza się powiedzenie do trzech razy sztuka. W 2026 roku "Kocham Cię, Polsko" znowu bryluje w TVP2. W roli gospodyni programu widzimy Marzenę Rogalską. W trzecim odcinku prowadząca zaliczy wpadkę. Anna Mucha się jednak nie zawaha.

"Kocham Cię, Polsko". Wpadka Marzeny Rogalskiej. Anna Mucha zachowała zimną krew

W najnowszej odsłonie programu swoje drużyny prowadzą Michał Koterski i Filip Gurłacz. Trzeci odcinek będzie pełen emocji. W drużynie Koterskiego zobaczymy: Annę Muchę, Joannę Jędrzejczyk oraz Olgę Łasak. W zespole Gurłacza wystąpią: Łukasz Kadziewicz, Grzegorz Halama i Robert Koszucki. Uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę - w tym muzyczną, a także refleks. W trzecim odcinku show, który zostanie wyemitowany 20 marca, emocje wzbudzą kalambury. Wiadomo, że drużyna Koterskiego wybrała do zadania Annę Muchę. Aktorka szybko poradziła sobie z zadaniem, a zespół bez problemów odgadywał kolejne zagadnienia.

Po tym, jak udało im się rozwiązać cztery hasła, Rogalska ogłosiła koniec konkurencji, co wywołało w zespole Koterskiego euforię, która, jak się okazało, była przedwczesna. Prowadząca zaliczyła wpadkę, gdyż drużyna musiała odgadnąć jeszcze jedno hasło, mając niewiele czasu. Anna Mucha się jednak tym nie przejęła. Aktorka zachowała zimną krew i zaprezentowała ostatnie zagadnienie, które jej team odgadł. Dzięki temu zdobyli maksymalną liczbę punktów. Oglądacie "Kocham Cię, Polsko"?

"Kocham Cię, Polsko". Takie były głosy fanów po pierwszym odcinku

Powrót "Kocham Cię, Polsko!" w nowej odsłonie wywołał sporo emocji i porównań do wcześniejszych edycji. Część widzów nie kryła rozczarowania zmianami scenografii i klimatu programu. "Tragedia. Ledwo dziesięć minut dałam radę. Studio okropne. Poprzednie miało w sobie to coś, a to? Kto wpadł na taki pomysł i kto to zaakceptował? Obecne jest nijakie. Czekałam na powrót programu i zawiodłam się" - napisała jedna z internautek.

W komentarzach pojawiła się też nostalgia za dawnymi gwiazdami. "Kiedyś, za czasów Maćka Kurzajewskiego, Kasi Zielińskiej, Marzeny Rogalskiej czy Asi Koroniewskiej jako kapitanek ten program miał w sobie to coś, aż się go z chęcią oglądało, teraz po pierwszych 5 minutach naprawdę nie da się tego oglądać", "Jakoś tak dziwnie... Jednak Kurdej-Szatan, Kammel robili robotę" - czytamy. Nie zabrakło także pozytywnych opinii, zwłaszcza pod adresem prowadzącej. "Pani Marzeno, jest pani najcudowniejsza" - możemy przeczytać.

