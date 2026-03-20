Żona polityka PiS w "Tańcu z gwiazdami"? "Biorę w ciemno"

Przez ponad 20 lat edycji "Tańca z gwiazdami" na parkiecie programu pojawiały się osoby z bardzo różnych środowisk. Obecnie są to głównie aktorzy, wokaliści czy gwiazdy internetu, ale przed laty w show udział brały także osoby ze świata polityki jak Krzysztof Bosak, Anna Kalata czy Sandra Lewandowska. Swoje umiejętności w "Tańcu z gwiazdami" prezentowały także córki polityków - Aleksandra Kwaśniewska, Maria Wiktoria Wałęsa oraz Kasia Tusk. Czy Polsat zdecyduje się na powrót dawnej tradycji i tym razem zaprosi żonę polityka PiS?

Zobacz wideo

Weronika Schreiber marzy o udziale w "Tańcu z gwiazdami"

Weronika Schreiber to trzecia żona Łukasza Schreibera. Polityk PiS i jego obecna ukochana wzięli ślub w sierpniu ubiegłego roku. Weronika Schreiber prężnie działa w mediach społecznościowych i chętnie udziela się na Instagramie. Ostatnio podczas sesji pytań i odpowiedzi jeden z fanów zagadnął ją, czy jest jakiś program telewizyjny, w którym chciałaby wziąć udział.

"Tak! Jeden, jedyny, o którym marzę od dziecka. Mianowicie 'Taniec z gwiazdami'. Śmiałam się nawet ostatnio z moim Łukaszem, że jeśli otrzymałabym takową propozycję, to 'biorę w ciemno'' - odpowiedziała żona polityka PiS. Co ciekawe, Schreiber oznaczyła w odpowiedzi również profile "Tańca z gwiazdami" i Polsatu. Myślicie, że dostanie zaproszenie do programu?

Emilia Komarnicka odpadła z "Tańca z gwiazdami". Ekspertka tłumaczy pewien paradoks

A w obecnie emitowanej edycji "Tańca z gwiazdami" nie brakuje zaskoczeń. W ostatnim odcinku show 15 marca z programem pożegnali się Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Ich odpadnięcie z formatu wywołało ogromne poruszenie, bo wiele osób typowało ich jako faworytów do zwycięstwa. Udział Komarnickiej i Terrazzino wiązał się jednak też z pewnymi kontrowersjami ze względu na fakt, że przed programem brali udział w spektaklu tanecznym.

- W takich programach jak "Taniec z gwiazdami" paradoks polega na tym, że zbyt dobre przygotowanie na starcie może czasem działać na niekorzyść. Widzowie kochają historie o postępie - o kimś, kto zaczyna niepewnie, a z odcinka na odcinek robi ogromny skok. Dlatego chętniej ludzie będą chcieli zobaczyć drogę taneczną np. Natsu, gdzie ten rozwój ma szansę być bardziej widoczny i budzić emocje - komentowała w rozmowie z Plotkiem ekspertka od PR Żaneta Kurczyńska. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.

