Od 28 lutego w TVP2 można oglądać dziewiątą już odsłonę "The Voice Kids". Choć w programie trwa jeszcze etap przesłuchań w ciemno, wiele wskazuje na to, że poznaliśmy już jedną z faworytek do wygranej. 12-letnia Ola wykonała utwór "Bye" Ariany Grande, a jej wokalne umiejętności sprawiły, że wszyscy trenerzy błyskawicznie odwrócili swoje fotele.

REKLAMA

Zobacz wideo Byli pod ogromnym wrażeniem

"The Voice Kids". To ona wygra program? Jurorzy oniemieli po tym występie

Rzadko się zdarza, żeby jurorzy w programach rozrywkowych aż tak żywiołowo reagowali na występ uczestnika. Z zapowiedzi odcinka "The Voice Kids", który trafi do emisji w sobotę 21 marca, wynika, że nawet trenerzy nie spodziewali się, co ich czeka. Już po kilku sekundach występu Oli Piłat Tribbs, Blanka i Cleo odwrócili fotele, a potem zerwali się z miejsc. - Aż mnie wykręciło. Rzadko się zdarza, że mam ciary na całym ciele - stwierdziła Cleo. - Jeżeli chcecie, żebym mówił coś w tym programie, musicie przestać tak śpiewać! - dodał żartobliwie Tribbs.

Blanka również nie szczędziła komplementów pod adresem Oli i stwierdziła, że młodziutka wokalistka ma szansę na wygranie tej edycji "The Voice Kids". - Dla mnie jesteś zjawiskowa! Masz wyjątkowy głos, idealnie poruszasz się po wszystkich rejestrach, nadajesz swój styl. Dla mnie jesteś full pakietem, żeby iść po wygraną tego programu - przyznała trenerka. Fragment występu Oli znajdziecie w materiale wideo na górze strony.

Jak dowiadujemy się z zapowiedzi odcinka programu, Ola zaczęła przejawiać talent do muzyki w wieku zaledwie trzech lat. Obecnie trenuje śpiewanie w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, a także jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w klasie wiolonczeli. Myślicie, że ma szansę na wygraną? Odcinki "The Voice Kids" można oglądać w soboty o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

"The Voice Kids" wyłoni reprezentanta na Eurowizję Junior

Zwycięzca "The Voice Kids" może liczyć na nagrody w postaci możliwości wydania singla z wytwórnią Warner Music Poland oraz stypendium, które wynosi 50 tys. zł. W tej edycji pojawiła się także pewna nowość. Uczestnik, który zajmie pierwsze miejsce w muzycznym show, będzie reprezentował Polskę na tegorocznej Eurowizji Junior. "Liczba zgłoszeń do programu pobiła wszystkie dotychczasowe rekordy, a poziom uczestników przekracza wszelkie oczekiwania" - przekazała TVP w komunikacie prasowym.

