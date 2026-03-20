Od 28 lutego w TVP2 można oglądać dziewiątą już odsłonę "The Voice Kids". Choć w programie trwa jeszcze etap przesłuchań w ciemno, wiele wskazuje na to, że poznaliśmy już jedną z faworytek do wygranej. 12-letnia Ola wykonała utwór "Bye" Ariany Grande, a jej wokalne umiejętności sprawiły, że wszyscy trenerzy błyskawicznie odwrócili swoje fotele.
Rzadko się zdarza, żeby jurorzy w programach rozrywkowych aż tak żywiołowo reagowali na występ uczestnika. Z zapowiedzi odcinka "The Voice Kids", który trafi do emisji w sobotę 21 marca, wynika, że nawet trenerzy nie spodziewali się, co ich czeka. Już po kilku sekundach występu Oli Piłat Tribbs, Blanka i Cleo odwrócili fotele, a potem zerwali się z miejsc. - Aż mnie wykręciło. Rzadko się zdarza, że mam ciary na całym ciele - stwierdziła Cleo. - Jeżeli chcecie, żebym mówił coś w tym programie, musicie przestać tak śpiewać! - dodał żartobliwie Tribbs.
Blanka również nie szczędziła komplementów pod adresem Oli i stwierdziła, że młodziutka wokalistka ma szansę na wygranie tej edycji "The Voice Kids". - Dla mnie jesteś zjawiskowa! Masz wyjątkowy głos, idealnie poruszasz się po wszystkich rejestrach, nadajesz swój styl. Dla mnie jesteś full pakietem, żeby iść po wygraną tego programu - przyznała trenerka. Fragment występu Oli znajdziecie w materiale wideo na górze strony.
Jak dowiadujemy się z zapowiedzi odcinka programu, Ola zaczęła przejawiać talent do muzyki w wieku zaledwie trzech lat. Obecnie trenuje śpiewanie w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, a także jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w klasie wiolonczeli. Myślicie, że ma szansę na wygraną? Odcinki "The Voice Kids" można oglądać w soboty o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.
Zwycięzca "The Voice Kids" może liczyć na nagrody w postaci możliwości wydania singla z wytwórnią Warner Music Poland oraz stypendium, które wynosi 50 tys. zł. W tej edycji pojawiła się także pewna nowość. Uczestnik, który zajmie pierwsze miejsce w muzycznym show, będzie reprezentował Polskę na tegorocznej Eurowizji Junior. "Liczba zgłoszeń do programu pobiła wszystkie dotychczasowe rekordy, a poziom uczestników przekracza wszelkie oczekiwania" - przekazała TVP w komunikacie prasowym.
Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!