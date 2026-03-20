"Ranczo" zadebiutowało na ekranach w 2006 roku i szybko stało się hitem. Polacy pokochali perypetie mieszkańców Wilkowyj, przez co serial doczekał się aż dziesięciu sezonów, a jego produkcja zakończyła się w 2016 roku. Jak wyjawił teraz reżyser serii, na początku prac nad "Ranczem" sytuacja nie wyglądała jednak aż tak pozytywnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Królikowskiego o powrót "Rancza". "Nie da się odtworzyć"

"Ranczo" mogło nie być kontynuowane. "Takiego gniota jeszcze nie robili"

O początkach powstawania "Rancza" opowiedział w nowym wywiadzie Wojciech Adamczyk, reżyser serialu. Ku zaskoczeniu wielu ujawnił, że seria na pewnym etapie mogła nigdy nie doczekać się więcej niż jednego sezonu. "Liczyliśmy na kontynuację pierwszego sezonu, ale było wiele z tym problemów. Władze telewizji uznały po obejrzeniu pierwszych odcinków, że takiego gniota jeszcze nie robili i należy to badziewie puścić o takiej porze, by pies z kulawą nogą tego nie oglądał" - wyznał na łamach pisma "Sceny polskie".

Kluczowa okazała się wówczas rola producenta Macieja Strzembosza, który wstawił się za serialem. "Postawił swoją przyszłość zawodową na jedną kartę i sprawił, że serial wyemitowano w niedzielę wieczorem. Jednak emisja z powodów pozaartystycznych była przerywana przez jakieś ważne wydarzenia, więc oglądalność była słaba. Miało nie być drugiego sezonu, ale fani pisali petycje, demonstrowali przed siedzibą na Woronicza i zapadła decyzja o kontynuacji" - wyjaśnił dalej Adamczyk.

Krótko potem serial na dobre podbił serca polskich widzów. "Przed premierą [drugiego sezonu] dano powtórkę pierwszego sezonu – i tu się zaczęła legenda ranczerska, bo powtórki miały oglądalność do 6,5 mln. Ten fakt oszołomił nas wszystkich i postanowiliśmy utrzymać zdobyte pozycje" - skwitował reżyser.

"Ranczo" niebawem wróci na antenę. To wiadomo o nowym sezonie

Przypomnijmy, że w grudniu 2025 roku ogłoszono, iż "Ranczo" doczeka się 11. sezonu. Zdjęcia mają ruszyć latem 2026 roku, a premiera nowych odcinków ma odbyć się także w bieżącym roku. W lutym Adamczyk był gościem audycji "Czas pogody" w Programie Pierwszym Polskiego Radia, gdzie zdradził więcej o fabule nadchodzącego sezonu.

- To będzie zupełnie inny serial. W poprzednich sezonach było tak, że każdy kolejny był kontynuacją wydarzeń z poprzedniego. W sezonie 11. wyraźnie zaznaczymy, że od poprzedniego minęło dziesięć lat. W życiu bohaterów wiele się w tym czasie zmieniło, dzieci podorastały. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, nie będzie już Marianka Solejuka, lecz pan Marian - opowiedział reżyser. Więcej przeczytacie w artykule: "Zaskakujące doniesienia od reżysera "Rancza". 'To będzie zupełnie inny serial'".

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!