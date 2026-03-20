Program "Kuchenne rewolucje" zadebiutował w 2010 roku i niewątpliwie jest dziś jednym z flagowych programów TVN-u. Magda Gessler w każdym odcinku stara się uratować lokal gastronomiczny, a często odbywa się to w atmosferze kontrowersji. Zmiany w restauracjach bywają radykalne, a widzowie zadają sobie pytanie - ile rzeczywiście trwają tytułowe rewolucje i na dodatek, kto za nie płaci? Prawda wyszła na jaw. Okazuje się, że właściciele lokali nie muszą wykładać funduszy z własnych kieszeni.

Widzowie od lat zadają sobie pytanie, kto rzeczywiście płaci za przeprowadzane rewolucje. Wyszło na jaw, że uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów. O sprawie opowiedział producent show, Nikola Mihov. - Nie, nie ma opłat. Dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby to byli restauratorzy, którzy mają duże problemy, którym my możemy pomóc. Nie byłoby tutaj uczciwe w żaden sposób jeszcze pobieranie jakichś opłat. Jedyne, co jest dla nas istotne, to żeby była szczerość i chęć na zmiany, na walkę o sukces, bo nam też na tym sukcesie zależy - przekazał rozmowie z "Co za tydzień".

Jednym z charakterystycznych elementów show jest niewątpliwie emocjonalność. Magda Gessler potrafi rzucać talerzami i wściekać się na zachowanie uczestników. Niektórzy sądzą, że jest to wyreżyserowane, ale restauratorka stanowczo zaprzeczyła. - Jestem prawdziwa w tym wszystkim, nie ma gry. Wszyscy myślą, że to jest ustawione. Nie ma większej nieprawdy! My dostajemy adres, gdzie robimy "Kuchenne Rewolucje" 15 minut przed wyjazdem na plan - zaznaczyła gwiazda TVN-u w rozmowie z Marcinem Mellerem, podkreślając, że nikt nie wie, na jaką knajpę trafią. - Ja w umowie zastrzegłam, że nigdy nie chcę wiedzieć, dokąd jadę. Żeby nikt mnie nie posądzał, że jest jakaś ustawka, że za coś bierzemy pieniądze - dodała.

Gessler ujawniła również, ile rzeczywiście trwają remonty, które odbywają się w lokalach. Okazuje się, że to kwestia zaledwie kilku dni. - My w ciągu trzech dni dajemy nie tylko dekoracje, ale my przede wszystkim pomagamy też medycznie i prawnie - wyjaśniała w rozmowie z "Vivą!" restauratorka.

